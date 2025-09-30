«Μην Τσιμπάς»: Το δυνατό χαρτί της ΕΕΕΠ για την πρόληψη του εθισμού στα τυχερά παίγνια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε στρατηγικό εργαλείο ευαισθητοποίησης, με νέα επικοινωνιακή καμπάνια σε σχολεία, γονείς και κοινό.

Με το βλέμμα στραμμένο στην προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα ενίσχυσης της κοινωνικής της πολιτικής, επενδύοντας στη συστηματική πρόληψη του εθισμού στα τυχερά παίγνια.

Το πρόγραμμα «Μην Τσιμπάς», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αποκτά πλέον στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια, με στόχο τη μαζική διάδοση και εδραίωσή του στην κοινωνική συνείδηση.

Η σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΕΕΠ και της εταιρείας S.M.ART ART MEDIA AE, με αντικείμενο την κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας που θα συνοδεύει το πρόγραμμα, αναδεικνύει τον ουσιαστικό του ρόλο ως πυλώνα ευθύνης και διαφάνειας στην αγορά παιγνίων.

«Μην Τσιμπάς»: Από τα σχολεία, στην καρδιά της πρόληψης

Το «Μην Τσιμπάς» απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, προσφέροντας διαδραστικό, βιωματικό υλικό, που αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, και ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την υπεύθυνη στάση απέναντι στον τζόγο.

Πλέον, μέσω της καμπάνιας:

Θα παραχθούν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ

Θα δημιουργηθούν βίντεο για social media, μακέτες και έντυπα

Θα οργανωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις σε σχολεία και κοινότητες

Θα εφαρμοστεί media plan προβολής σε ΜΜΕ και πλατφόρμες όπως Google, Facebook, Instagram, TikTok κ.ά.

Επένδυση με πολλαπλό αντίκτυπο

Η νέα φάση του προγράμματος αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2023–2027, προωθώντας:

Αποτελεσματική προστασία των παικτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων

Ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης της Αρχής

Διαφάνεια, εξωστρέφεια και θετικό αποτύπωμα στην αγορά παιγνίων

Η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, αποτελούν το μόνο αξιόπιστο ανάχωμα στον εθισμό, ενώ η επικοινωνιακή προβολή που σχεδιάστηκε, μετατρέπει το «Μην Τσιμπάς» σε κεντρικό εργαλείο διαμόρφωσης υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση και πρόληψη από το σχολείο

Υπενθυμίζεται ότι το «Μην Τσιμπάς» σχεδιάστηκε από την ΕΕΕΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και απευθύνεται σε:

Μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Α’-Β’ Λυκείου

Γονείς και εκπαιδευτικούς

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, ψηφιακά εργαλεία και βιωματική συμμετοχή, το πρόγραμμα εκπαιδεύει τη νέα γενιά ώστε να αναπτύξει κριτική σκέψη, να αναγνωρίζει τους κινδύνους του τζόγου και να αποφεύγει την παγίδα του εθισμού.

Η στρατηγική σημασία της πρόληψης για την ΕΕΕΠ

Η ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται στον ρυθμιστικό της ρόλο, αλλά επενδύει στρατηγικά στην πρόληψη, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία των παικτών –και ιδιαίτερα των νέων– ξεκινά από την εκπαίδευση και τη συνεχή ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα τυχερά παίγνια συνεχώς εξελίσσονται και «μετακινούνται» στον ψηφιακό κόσμο, η συστηματική εκπαίδευση των νέων και η ενημέρωση των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι το πιο ισχυρό ανάχωμα απέναντι στον εθισμό.

Με την εκστρατεία «Μην Τσιμπάς», η ΕΕΕΠ πρωτοστατεί σε ένα πεδίο ιδιαίτερα απαιτητικό, απαντώντας στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπου η πρόσβαση στα τυχερά παίγνια είναι πιο εύκολη και άμεση από ποτέ.