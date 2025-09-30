Έτσι θα είναι το FoodHall της Σκλαβενίτης

Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού) και θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ.

Η δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πλάνο της Σκλαβενίτης για το διάστημα 2026 - 2027, το οποίο προσεγγίζει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Σκλαβενίτης παρουσίασε τα αποτελέσματα για το έτος 2024, με πωλήσεις που έσπασαν τα 5,5 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού) και θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα αποτελεί ορόσημο για την Αττική και την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά.

Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, προβλέπεται: