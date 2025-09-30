Ισραήλ: «Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το «θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Αν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

Αν οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς απορρίψουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά» και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περίπου τρεις ή τέσσερεις μέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και οι Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ