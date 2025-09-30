Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να φέρει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε σήμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς» είπε ο Τραμπ.

