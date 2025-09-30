ΕΚΤΕΡ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμός EBITDA στο α' εξάμηνο 2025

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κατά το α’ εξάμηνο 2025, με ευρεία ενίσχυση των αποτελεσμάτων και περαιτέρω βελτίωση της ήδη εξαιρετικής χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κατά το α’ εξάμηνο 2025, με ευρεία ενίσχυση των αποτελεσμάτων και περαιτέρω βελτίωση της ήδη εξαιρετικής χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο επίπεδο των €41,9 εκ. έναντι €35,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 18,1%, η οποία αποδίδεται στο μεγαλύτερο μέγεθος αλλά και στην ταχεία εκτέλεση των αναληφθέντων έργων.

Σημειώνεται ότι κατά το α’ εξάμηνο 2025, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συνέχισε να αναλαμβάνει και να εκτελεί σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως:

Το κέντρο ακτινοθεραπείας – χημειοθεραπείας και ανακαίνιση κλινικών κτιρίου 300 ανδρών του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού €22,1 εκ. (ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 50%)

Έργο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προϋπολογισμού €11,6 εκ.

Την επέκταση ΤΕΠ και κατασκευή αίθουσας αναζωογόνησης στο ΠΓΝ Ιωάννινων, προϋπολογισμού €3,5 εκ.

Κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε Μήλο και Πάρο, προϋπολογισμού €4,7 εκ.

Ξενοδοχείο infinity Six Senses Porto Heli, προϋπολογισμού €26,5 εκ.

Παράλληλα, η Εταιρία ολοκλήρωσε και παρέδωσε μεταξύ άλλων:

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων Αεροσκαφών (Training Center – T.C.) και Χώρος MRO (Maintenance, Repair & Operation) στο Κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, προϋπολογισμού €20,0 εκ.

Το έργο επέκτασης, αναδιαρρύθμισης, επισκευής και βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Υποέργα 3, 4, 7), προϋπολογισμού €7,5 εκ.

Το έργο ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σίνα 16 (Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) και το έργο αποκατάστασης των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προϋπολογισμού €8,0 εκ.

Τρία μεγάλα νοσοκομειακά έργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και ΓΝΑ ΚΑΤ, προϋπολογισμού €22,5 εκ.

Έτσι, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων διαμορφώθηκε στις 30.09.2025 στα €123 εκ. περίπου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρίας για την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, το 2025 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο υπό την ομπρέλα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., μετά από την απορρόφηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε., που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Κατά το α’ εξάμηνο 2025, ο κύκλος εργασιών της μονάδας ανήλθε σε €1,1 εκ., ενώ σε ετήσια βάση αναμένεται να συνεισφέρει κύκλο εργασιών της τάξης των €4,5 εκ. περίπου. Σημειώνεται ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το τρίτο τρίμηνο κάθε χρήσης να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των €7,2 εκ. από €3,3 εκ. το α’ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 116% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους κατέγραψε σημαντική διεύρυνση κατά 780 μονάδες βάσης περίπου και ανήλθε σε 17,2%, αναδεικνύοντας την ποιότητα, την κερδοφορία αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των έργων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ωφελήθηκαν από τα βελτιωμένα μικτά κέρδη αλλά και από την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, η οποία αποδίδεται στη λειτουργική δομή της ΕΚΤΕΡ Α.Ε, που έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει σημαντικό εύρος ετήσιου κύκλου έργων καθώς επίσης και στις συνεχείς επενδύσεις σε ψηφιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, οδηγώντας σε ουσιαστικές εξοικονομήσεις πόρων. Έτσι, τα EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 154,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ανερχόμενα σε €7,1 εκ. έναντι €2,8εκ. Αντίστοιχα το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 16,9% από 7,8% το α’ εξάμηνο 2024, αυξημένο κατά 900 μονάδες βάσης περίπου.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε €4,5 εκ. έναντι €5,2 εκ. το α’ εξάμηνο 2024, μειωμένα κατά 13,2%. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα κέρδη μετά από φόρους της περυσινής περιόδου περιλαμβάνουν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από απόκτηση θυγατρικής ύψους €4,3 εκ.

Αναφορικά με την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, τόσο η κεφαλαιακή βάση όσο και η ευρύτερη χρηματοοικονομική διάρθρωση και η ρευστότητα βελτιώθηκαν περαιτέρω.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 10,3% στο επίπεδο των €48,6 εκ. Ο δανεισμός μειώθηκε σε €13,6 εκ. από €14,7 εκ. στις 31.12.2024 ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €14,7 εκ. έναντι €10,2 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός στις 30.06.2025 να είναι αρνητικός κατά €1,2 εκ. έναντι καθαρού δανεισμού €4,5 εκατ. στις 31.12.2024. Το ενοποιημένο κεφάλαιο κίνησης ανήλθε σε €24,4 εκ. από 18,9 εκ. στις 31.12.2024, ενισχυμένο κατά 29,5%.

Κατά το α’ εξάμηνο 2025, η μητρική εταιρία κάλυψε και τα εναπομείναντα απαιτούμενα κριτήρια για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης και πλέον επίκειται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού €53,3 εκ.

Τέλος, εντός του τετάρτου τριμήνου 2025 αναμένεται να υπογραφεί και το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή 5 νέων αστυνομικών μεγάρων, προϋπολογισμού €57 εκ., για το οποίο έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κ. Αθανάσιος Σίψας δήλωσε σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025: «Κατά το α’ εξάμηνο 2025 η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά τα αποτελέσματά της και ταυτόχρονα να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή της βάση και την χρηματοοικονομική της διάρθρωση, επιβεβαιώνοντας ξανά την ισχυρή δυναμική που έχει αναπτύξει αλλά και την σημαντική θέση που κατέχει στον κλάδο των κατασκευών στην Ελλάδα. Έχοντας καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, είμαστε έτοιμοι πλέον να υποβάλλουμε το αίτημά μας προς τις αρμόδιες αρχές για το εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης, η απόκτηση του οποίου αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Παράλληλα, διατηρώντας ως επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τις κατασκευές, επιδιώκουμε την διαφοροποίηση και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της εισόδου της Εταιρίας σε νέους τομείς όπως η φιλοξενία, ο κλάδος των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων και το real estate. Με ότι όμως και να ασχοληθούμε θα το κάνουμε με τον δικό μας διαφορετικό τρόπο και με βάση τις αξίες μας, με συνέπεια, με αξιοπιστία, με αποτελεσματικότητα και πάνω απ’ όλα με ήθος, στοχεύοντας στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους μετόχους μας αλλά και για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας».