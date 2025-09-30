Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Σε απεργιακό κλοιό η Ελλάδα την Τετάρτη. Τι ισχύει με τα ΜΜΜ. Ποιοι δίνουν το «παρών» στις συγκεντρώσεις.

Τελευταία ενημέρωση 13:04

Σε απεργιακούς ρυθμούς θα κινηθεί η Ελλάδα αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, στην οποία θα συμμετάσχει και η ΓΣΕΕ. Η ΑΔΕΔΥ ξεσηκώνεται ενάντια στο 13ωρο δουλειάς και ζητά, μεταξύ άλλων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο. Επίσης, κάλεσμα στις απεργιακές κινητοποιήσεις έχει πραγματοποιηθεί και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», αναφέρει η ΓΣΕΕ. Παράλληλα μία σειρά ομοσπονδιών προχώρησαν σε ανάλογες αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετούς τομείς όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), συγκοινωνίες σε αστικό ιστό αλλά και ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές πτήσεις.

«Οι εργαζόμενοι, μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμα περισσότερο την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα», σημειώνει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Μετρό (Γραμμές 2 & 3), ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (Γραμμή 1 - ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα κινηθούν 09:00 - 17:00. Τα λεωφορεία θα κινηθούν 09:00 - 21:00 λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν έως και πριν τις 20:00. Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της ΗΛΠΑΠ.

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι ισχύει με ταξί, πλοία, σιδηρόδρομο, πτήσεις, ΟΑΣΘ

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία. Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία. Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η Hellenic Train τόνισε πως δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302, 2304 στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό)

2534 στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ. Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025. Μάλιστα, Aegean και Olympic Air τονίζουν πως το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

Συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, ενώ το ΠAME καλεί στις 10:30 στα Προπύλαια. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10.00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου ενώ συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, τα αιτήματα είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα:

Απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ωρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα. Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες».

«Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε, απεργούμε. Δεν σιωπούμε, διαδηλώνουμε. Δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.