Η Πειραιώς αναδείχθηκε UX|CX Brand of the Year

Την κορυφαία διάκριση UX|CX Brand of the Year και ακόμη δώδεκα σημαντικά βραβεία έλαβε η Πειραιώς στα UX |CX Awards 2025 που διοργάνωσε η Boussias Εvents, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Oι διακρίσεις της Τράπεζας αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων έργων που υλοποιεί η Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της συνεχούς βελτίωσης στον τομέα της εμπειρίας πελάτη/χρήστη.

Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των πελατών της, η Πειραιώς συνεχώς δημιουργεί υπηρεσίες που συνδυάζουν απλότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Οι βραβεύσεις αυτές τιμούν το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη διαμόρφωση μιας μοναδικής και ολοκληρωμένης εμπειρίας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Τράπεζας ως πρωτοπόρου στον τραπεζικό κλάδο.

Στα φετινά UX |CX Awards, η Πειραιώς απέσπασε:

- Το βραβείο UX|CX Brand of the Year.

- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best CX in Mobile για την εφαρμογή Piraeus app, μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία.

- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Customer Onboarding για την προσωποκεντρική προσέγγιση και υψηλή προσβασιμότητα.

- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Use of AI / Machine Learning για τον ψηφιακό βοηθό της Πειραιώς με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης GenAI.

- Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best In-House CX Team.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Use of Customer Insights / Feedback.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best CX Initiative for Social Impact and Sustainability για το πρωτοποριακό εργαλείο Carbon Calculator.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best CX In-Store για τα Digital Kiosks.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Use of Conversational Platform για τον ψηφιακό βοηθό της Πειραιώς με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης GenAI.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Use of Data Analytics.

- Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best in Banking, Insurance & Financial Services για το ανασχεδιασμένο piraeusbank.gr.

- Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best CX Initiative for social impact and Sustainability για το ανασχεδιασμένο piraeusbank.gr.

- Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Employee Experience Initiative για το Yello employee portal.