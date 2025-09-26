Μπρατάκος: Η ΤΝ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανοίγουν μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ο πρόεδρος, το ΕΒΕΑ φιλοξένησε το συνέδριο της Πα.Ε.Λ.Ο., μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά επιχειρήσεις, επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου, την ακαδημαϊκή κοινότητα και θεσμικούς φορείς.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ανοίγουν μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των οικονομολόγων και λογιστών ως στρατηγικών συνεργατών των επιχειρήσεων».

Αυτά υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ο πρόεδρος, το ΕΒΕΑ φιλοξένησε το συνέδριο της Πα.Ε.Λ.Ο., μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά επιχειρήσεις, επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου, την ακαδημαϊκή κοινότητα και θεσμικούς φορείς. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, αναδεικνύονται οι προτεραιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας: στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η Ελλάδα που οραματιζόμαστε είναι μια Ελλάδα που «μπορεί να πάει μπροστά», με επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, ανθρώπους δημιουργικούς και θεσμούς που στηρίζουν την ανάπτυξη.