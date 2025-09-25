Εφραίμογλου: Η βιωσιμότητα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης

Η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ ξεκαθάρισε ότι το επιμελητήριο έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη μετάβαση των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα απαιτεί νέες δεξιότητες, ισχυρότερη διακυβέρνηση και στενότερη συνεργασία, εντός και εκτός συνόρων.

Τη σημασία της βιωσιμότητας ως βασικού άξονα της επιχειρηματικής στρατηγικής και όχι ως απλής επιλογής, ανέδειξε η Α' αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη.

Μιλώντας σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Εξωτερικών και το Athens Columbia Global Center στο ΙΜΕ, με θέμα την ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την εταιρική βιωσιμότητα, η κυρία Εφραίμογλου υπογράμμισε ότι η σχετική Οδηγία της Ε.Ε. (CS3D) αλλάζει ριζικά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών. «Δεν ζητά πλέον μόνο ανάπτυξη και κέρδος, αλλά και ανάληψη ευθύνης για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των αλυσίδων εφοδιασμού σε ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η προσαρμογή αυτή δεν αποτελεί απλή τεχνική αλλαγή, αλλά συνολικό μετασχηματισμό του εταιρικού μοντέλου, με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία που στηρίζεται σε μικρομεσαίες και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, έθεσε το κρίσιμο ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες, χωρίς να πλήξει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, όπου τα πρότυπα είναι λιγότερο αυστηρά. «Η βιωσιμότητα δεν μπορεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα, πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Η Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ ξεκαθάρισε ότι το επιμελητήριο έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη μετάβαση των επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα απαιτεί νέες δεξιότητες, ισχυρότερη διακυβέρνηση και στενότερη συνεργασία, εντός και εκτός συνόρων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, σημείωσε: «Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση. Είναι ζήτημα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με εργαζόμενους, πελάτες, επενδυτές και κοινωνία. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι προαιρετικές, είναι καθοριστικές. Οι εταιρείες που θα την ενσωματώσουν πραγματικά στο DNA τους δεν θα επιβιώσουν απλώς - θα ευδοκιμήσουν».