Starbucks: Κλείνει καταστήματα και απολύει 900 εργαζόμενους εν μέσω αναδιάρθωσης 1 δισ. δολαρίων

Starbucks: Κλείνει καταστήματα και απολύει 900 εργαζόμενους εν μέσω αναδιάρθρωσης 1 δισ. δολαρίων

Starbucks
Στη συνέχεια, σχεδιάζει να αυξήσει ξανά το δίκτυό της και να ανακαινίσει άλλα 1.000 καταστήματα.

Στο κλείσιμο καταστημάτων και την περικοπή 900 θέσεων εργασίας προχωρά η Starbucks, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης ύψους 1 δισ. δολαρίων, εντείνοντας το σχέδιο αναστροφής υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Μπράιαν Νίκολ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός καταστημάτων θα μειωθεί κατά 1% στη διάρκεια της χρήσης 2025, φτάνοντας τις 18.300 τοποθεσίες σε ΗΠΑ και Καναδά. Στη συνέχεια, σχεδιάζει να αυξήσει ξανά το δίκτυό της και να ανακαινίσει άλλα 1.000 καταστήματα.

Η μετοχή της Starbucks σημειώνει πτώση κατά 1% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Μετά από ανασκόπηση, η Starbucks εντόπισε καταστήματα χωρίς προοπτική κερδοφορίας και αποφάσισε να τα κλείσει, δίνοντας έμφαση σε εκείνα που ταιριάζουν με το σχέδιο του Niccol να καταστήσει τα καταστήματα πιο ελκυστικούς χώρους παραμονής.

«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πελάτες επισκέπτονται συχνότερα, παραμένουν περισσότερο και δίνουν θετικά σχόλια», σημείωσε ο Niccol σε επιστολή προς τους εργαζόμενους.

Ο Νίκολ, που ανέλαβε το «τιμόνι» της εταιρείας πριν από έναν χρόνο, επιχειρεί να οδηγήσει την αλυσίδα σε ανάκαμψη έπειτα από έξι συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης στις συγκρίσιμες πωλήσεις. Το σχέδιο δίνει έμφαση σε αναβαθμίσεις με περισσότερες θέσεις και πρίζες για να ενθαρρύνουν μεγαλύτερη παραμονή.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί ουσιαστικά στην οικονομική επίδοση της εταιρείας και αυτή είναι η δεύτερη σειρά απολύσεων υπό τον Νίκολ.

