Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη Μόσχα αύριο Γουίτκοφ - Κούσνερ, θα συναντηθούν με τον Πούτιν

Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε ότι θα μεταβεί μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ , τον Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα αύριο, Πέμπτη, για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC αναφερόμενος στον Πούτιν.

«Αλλά οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για σημαντική δήλωση από πλευράς τους», πρόσθεσε.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το κρατικό πρακτορείο TASS της Ρωσίας, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως είχε προσθέσει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γουίτκοφ απάντησε «έτσι πιστεύω» και επανέλαβε ότι του έχει γίνει η σχετική πρόσκληση.

Από την πλευρά του ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ