Αποχωρούν από το μπλόκο στον Ε65 οι αγρότες από Καρδίτσα και Τρίκαλα

Οι επιτροπές των μπλόκων επιχειρούν να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεων, με διαφορετικές μορφές.

Αποχωρούν από το μπλόκο, αύριο Πέμπτη στις 11:00 το πρωί, οι αγρότες των Τρικάλων και επιστρέφουν στα χωριά τους, όπως αποφάσισαν σήμερα στη γενική τους συνέλευση. Οι αγρότες είχαν στήσει το μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, τονίζοντας πως «μέσα από τις συσκέψεις μας και τις γενικές μας συνελεύσεις θα αποφασίσουμε με ποιες άλλες μορφές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».

Και οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν σήμερα να αποχωρήσουν από το μπλόκο που είχαν στήσει στον Ε65. Σήμερα το μεσημέρι οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία αναχώρησης των τρακτέρ μετά από κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στους Σοφάδες, παρουσία εκπροσώπων δεκάδων αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αναχωρήσουν την Παρασκευή 23/1 και το Σάββατο 24/1, στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας τόνισε: «Παρασκευή και Σάββατο θα αποχωρήσουμε από το μπλόκο και μετά θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Επιτροπή, που θα κάνουμε σύσκεψη προσεχώς, για να οργανώσουμε ένα δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τρακτέρ και κόσμο, για να στείλουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι, έστω και τώρα, υπάρχει το περιθώριο να δώσει αυτές τις λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε».

Υπενθυμίζεται πως μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου παρέμειναν τις τελευταίες 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα, έπειτα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται. Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες, ωστόσο, αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

Στην Εύβοια, οι αγρότες έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα. Από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στον Μπράλο η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.