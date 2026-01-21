Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο το ν/σ για απλοποίηση διαδικασιών στον τομέα της βιομηχανίας

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τα μέλη του Δ.Σ. Ευάγγελο Χρυσάφη και Θεόδωρο Τρύφων.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη.

«Η ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης, στην πράξη και με χειροπιαστά αποτελέσματα, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχουμε διαμορφώσει από κοινού για ένα νέο πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας», τόνισε στη συνάντηση ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως «αυτή η υπόθεση αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και την οικονομία μας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε επίσης πως «στον κόσμο του σκληρού ανταγωνισμού και της μεγάλης αβεβαιότητας που ζούμε, η ισχυρή ελληνική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και την βελτίωση του μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών».

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, βρέθηκε σειρά ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων: