«Κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Μερτς - Τραμπ στο Νταβός

Ο Φρίντριχ Μερτς ήλπιζε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η συνάντηση, που επεδίωκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία, μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήλπιζε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νταβός, ενόψει και της αυριανής έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέμα. Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Air Force One, το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ επέστρεψε χθες στην Ουάσιγκτον και ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος, για να προσγειωθεί νωρίτερα σήμερα στην Ζυρίχη με σημαντική καθυστέρηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress