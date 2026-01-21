Υπερκάλυψη κατά 2,42 φορές για τα εξάμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ - Έπεσε στο 1,85% η απόδοση

Στο 1,85% από 2,01% αποκλιμακώθηκε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.