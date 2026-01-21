Οικονομία | Ελλάδα

Υπερκάλυψη κατά 2,42 φορές για τα εξάμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ - Έπεσε στο 1,85% η απόδοση

Newsroom
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Στο 1,85% από 2,01% αποκλιμακώθηκε η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα 400 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 967 εκατ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

