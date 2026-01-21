Νταβός: Αιφνιδιαστική αποχώρηση Λαγκάρντ από δείπνο εξαιτίας Αμερικανού αξιωματούχου

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, άρχισε να εξαπολύει δριμεία κριτική κατά της Ευρώπης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε αιφνιδίως από κλειστό δείπνο στο Νταβός, στο οποίο η πρόσκληση ήταν μόνο κατόπιν επιλογής, όταν ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, άρχισε να εξαπολύει δριμεία κριτική κατά της Ευρώπης, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το περιστατικό.

Στην εκδήλωση VIP, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 προσκεκλημένοι, ενώ ο Λάτνικ ήταν ο τελευταίος ομιλητής, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ιδιωτικής φύσης της συνάντησης.

Στην ομιλία του προς τους συνδαιτυμόνες, ο Λάτνικ υποτίμησε τις ευρωπαϊκές οικονομίες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητάς τους σε σύγκριση με την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας. Τα σχόλιά του έφεραν σε δύσκολη θέση αρκετούς Ευρωπαίους που βρίσκονταν στην αίθουσα και, καθώς η κριτική κλιμακωνόταν, η Λαγκάρντ εθεάθη να αποχωρεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε «κακή θέση» στο πίσω μέρος της αίθουσας, ενώ τα σχόλιά του προκάλεσαν ακόμη και αποδοκιμασίες, όπως ανέφερε ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Στο κεντρικό τραπέζι καθόταν ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ είναι πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και είχε διατελέσει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Από τις αρχές του 2024 είχε αρχίσει να προειδοποιεί ότι μια επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική για την Ευρώπη.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό. Εκπρόσωπος του Λάτνικ δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.