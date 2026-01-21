«Παγώνει» η συμφωνία Mercosur: Στο Δικαστήριο της ΕΕ με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Την απόφαση να παραπέμψει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες τις Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο,

Την απόφαση να παραπέμψει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες τις Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητά της, έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, 334 ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της παραπομπής, 324 κατά και 11 να απείχαν της ψηφοφορίας.

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία απαιτούσε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι η εν λόγω κίνηση σύμφωνα με το Reuters μπορεί να την καθυστερήσει έως και δύο χρόνια ή και να την «παγώσει».

Παρ' όλα αυτά, στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει. Από τη μεριά της, η Κομισιόν εξέφρασε την λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου στην Ουρουγουάη αποτελεί την μεγαλύτερη που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ , αναμένεται να δημιουργήσει μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου με πάνω από 700 εκατ. κατοίκους, γνώρισε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία και η Πολωνία, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους.

Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσει κατά πόσον η συμφωνία ΕΕ - Mercosur συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της συμφωνίας με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται επίσης νομική αξιολόγηση, απορρίφθηκε με 225 ψήφους υπέρ, 402 κατά και 13 αποχές.

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ - Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία (iTA) θα επανεξεταστούν από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία».

