Ρωσία: Το Κρεμλίνο ζητάει περισσότερη σαφήνεια για το αμερικανικό «μυστικό ηχητικό όπλο»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει τίποτε να πει δημοσίως για τις συνομιλίες στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, ότι η συνάντησή τους στο Νταβός σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική».

Όταν ερωτήθηκε ευρύτερα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως είναι σημαντικό για τη Ρωσία να λάβει πληροφορίες για τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα «μυστικό ηχητικό» όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι «κανένας άλλος» δεν διαθέτει το όπλο, για το οποίο είπε ότι χρησιμοποιήθηκε όταν η Ουάσινγκτον συνέλαβε νωρίτερα αυτό το μήνα τον Μαδούρο.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Από το Κρεμλίνο ανακοινώθηκε ακόμα ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει συνομιλίες αύριο, Πέμπτη, στη Μόσχα με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Αμπάς πρόκειται να φθάσει αργότερα σήμερα στη Μόσχα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ