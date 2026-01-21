Eurobank: Στις 26 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα του 2025

Αναλυτικά το ημερολόγιο του 2026.

Στις 26 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το 2025. H ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η ενημέρωση των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια μέρα. Η Τράπεζα θα δημοσιεύσει σε μεταγενέστερο χρόνο επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την πρόταση για διανομή μερίσματος/χρηματική διανομή και τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και έναρξης καταβολής του, καθώς και για τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων, εάν θα δημοσιευθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.



H Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προαναφερόμενων ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού.