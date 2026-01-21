Στους 915.889 οι άνεργοι στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Οι γυναίκες ανέρχονται σε588.949 άτομα (64,3%). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό

Σε 915.889 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Δεκέμβριο 2025. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, 417.534 άτομα (το 45,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 498.355 (54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 326.940 άτομα (35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 588.949 άτομα (64,3%). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 276.140άτομα (31,8%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 445.725 άτομα (48,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 266.328 άτομα (29,1%) και 168.312 άτομα (18,4%) αντίστοιχα. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 248.396 άτομα, από τα οποία οι 122.564 (49,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων.

Οι 125.832 (50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 102.967 (41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 (58,5%). Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 110.795 (85,6%) είναι κοινοί, 1.541 (0,6%) είναι οικοδόμοι, 125.832 (50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 8.561 (3,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.614 (0,6%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (0,0%) είναι λοιποί.

