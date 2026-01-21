Ερντογάν: Οι κουρδικές δυνάμεις στη Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν τώρα

Οι δυνάμεις της υποστηριζόμενης από την Τουρκία κυβέρνησης της Συρίας κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στη βορειοανατολική Συρία αυτή την εβδομάδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους και να διαλυθούν τώρα για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία, μετά την κατάπαυση πυρός που πέτυχε η Δαμασκός με την οργάνωση και τη διορία τεσσάρων ημερών που της έδωσε προκειμένου να ενσωματωθεί στο κεντρικό κράτος.

Οι δυνάμεις της υποστηριζόμενης από την Τουρκία κυβέρνησης της Συρίας κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) στη βορειοανατολική Συρία αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου Άχμεντ αλ Σαράα να θέσει το σύνολο της χώρας υπό την εξουσία της κυβέρνησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος σύμμαχος των ΣΔΔ, δήλωσε πως η σύμπραξή της με την οργάνωση έχει αλλάξει χαρακτήρα αφότου ανέλαβε η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό και κάλεσε τους Κούρδους μαχητές να ενσωματωθούν στο κρατικό σύστημα της Συρίας.

Η Τουρκία θεωρεί πως οι ΣΔΔ είναι τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με την εκτός νόμου οργάνωση μαχητών Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Έχει δεσμευθεί σε ειρηνευτική διαδικασία με το PKK εδώ και μήνες και λέει πως η οργάνωση --και τα παρακλάδια της-- πρέπει να διαλυθούν και να αφοπλιστούν.

Μιλώντας σε μέλη του κόμματός του, του ΑΚ, ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία καλωσορίζει τη συμφωνία εκεχερίας που επιτεύχθηκε χθες, Τρίτη, ανάμεσα στις ΣΔΔ και τη Δαμασκό, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι η «πλήρης ενσωμάτωση» της οργάνωσης προοιωνίζεται μια νέα εποχή στη Συρία.

«Η ελπίδα μας είναι για αυτό το θέμα ότι θα επιλυθεί μόνιμα χωρίς περισσότερη αιματοχυσία, για την τρομοκρατική οργάνωση, η οποία έχει τώρα κολλήσει σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Συρίας, ότι θα καταθέσει τα όπλα της, θα διαλυθεί, και δεν θα υπάρξουν άλλες συγκρούσεις», είπε.

Η κατάθεση των όπλων είναι η μόνη διέξοδος, πρόσθεσε, και οποιαδήποτε πρόκληση θα ήταν «απόπειρα αυτοκτονίας».

Νωρίτερα, το γραφείο του Ερντογάν δήλωσε πως συζήτησε τις εξελίξεις στη Συρία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε σήμερα πως η συνδιάλεξή τους ήταν «αποδοτική» και ότι μίλησαν για την κοινή μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Κάλεσε επίσης τους Κούρδους στην Τουρκία να μην εξαπατηθούν από «προκλήσεις» μαχητών και είπε πως η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ