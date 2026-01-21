Βαλεντίνο: Η ζωή του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας μέσα από φωτογραφίες

Ο Βαλεντίνο δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος σχεδιαστής αλλά ένας δημιουργός που πίστεψε με πάθος στη δύναμη της ομορφιάς και την υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση.

Η είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο Γκαραβάνι προκάλεσε ένα παγκόσμιο κύμα συγκίνησης, ταράζοντας βαθιά τη βιομηχανία της μόδας. Ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα, τη διαχρονική πολυτέλεια και την ιταλική φινέτσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τάσεις και εποχές.

Ο Βαλεντίνο δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος σχεδιαστής αλλά ένας δημιουργός που πίστεψε με πάθος στη δύναμη της ομορφιάς και την υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση. Από νωρίς ήταν ξεκάθαρο ότι δεν τον ενδιέφερε η μόδα ως κάτι το εφήμερο, αλλά ως μορφή τέχνης.

