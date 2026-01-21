Alpha Asset Management: Στα 7,5 δισ. ευρώ τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025

Οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών εισροών της αγοράς, εξαιρουμένων των εισροών σε Target Maturity και ΑΚΧΑ.

Με ισχυρή ανάπτυξη και κορυφαίες αποδόσεις, έκλεισε το 2025 η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά διαχείρισης κεφαλαίων. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε 7,5 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 25% σε ετήσια βάση.

Οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών εισροών της αγοράς, εξαιρουμένων των εισροών σε Target Maturity και ΑΚΧΑ. Με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης υπό διαχείριση κεφαλαίων 20% την τελευταία δεκαετία, η Εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί μακροχρόνια αξία για τους επενδυτές.

Κορυφαίες επιδόσεις και ρεκόρ εισροών

Το 2025 καταγράφηκαν υψηλές εισροές στα ελληνικά μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας, καθώς και διψήφιες αποδόσεις σε μεγάλο μέρος των προϊόντων αυτών, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Alpha Asset Management. Οι εισροές στα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια, ήταν οι υψηλότερες της τελευταίας 20ετίας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 60% των συνολικών εισροών της αγοράς στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επιπλέον, σημείωσαν αποδόσεις από +25% έως +50%, αντανακλώντας την ποιότητα της ενεργητικής διαχείρισης και τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς.

Κορυφαία προϊόντα:

«Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό»

«Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό»

«Alpha Greek Equity Quality Income Fund»

«Alpha Ελληνικό Μικτό»

«Alpha Συντηρητικό Ελληνικό Μικτό»

ALPHA ETF: Σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά

Το Alpha ETF κατέγραψε συνολική απόδοση* +54,7%, την υψηλότερη στην ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παράλληλα, προσέλκυσε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με καθαρές εισροές που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 20% των κεφαλαίων του κατά τη διάρκεια του έτους. Με σωρευτικές αποδόσεις +159% στην 3ετία και +220% στην 5ετία, αποτελεί βασικό εργαλείο έκθεσης στις 25 μεγαλύτερες εισηγμένες ελληνικές εταιρείες, με τρόπο διαφανή, απλό και ευέλικτο.

Εξαιρετικές διεθνείς επιδόσεις:

«Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό»: 1η θέση +17,3% το 2025 «Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό»: 1η θέση για 3, 5 και 10 χρόνια (αποδόσεις 51,6%, 76,7% και 166,0%, αντίστοιχα) «Alpha Global Blue Chips Μετοχικό»: 1η θέση στην 5ετία και 10ετία (αποδόσεις 95,0% και 168,3%, αντίστοιχα).

Στρατηγικές πρωτοβουλίες

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση θεσμικών επενδυτών αυξήθηκαν κατά 20%, φθάνοντας τα €1,2 δισ., ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των συνεργασιών με υφιστάμενους πελάτες και της προσέλκυσης νέων θεσμικών εντολών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 2025 αποτέλεσε επίσης έτος στρατηγικής ανάπτυξης, μέσω της συνεργασίας με την UniCredit Ρουμανίας για τη διάθεση των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενισχύοντας το δίκτυο διανομής και διευρύνοντας τη διεθνή παρουσία της Εταιρείας.

Η ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας παραμένει στρατηγική προτεραιότητα στη διαχείριση των επενδύσεων, με τα κεφάλαια που προωθούν ESG χαρακτηριστικά €1,5 δισ. και μερίδιο αγοράς στο 60%. Ο CEO της Alpha Asset Management, Παναγιώτης Αντωνόπουλος δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να μετατρέπουμε τη στρατηγική σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση, οι καθαρές εισροές και η απόδοση των βασικών μας προϊόντων αντανακλούν τη συνέπεια της επενδυτικής μας προσέγγισης και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας».