Alpha Bank: Αγορά 2,4 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 8,12 εκατ. ευρώ

Κατά το διάστημα 17/09/2025 – 19/09/2025, απέκτησε συνολικά 2.401.292 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,3839 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 8.121.997,20 ευρώ.

Στην αγορά 2,4 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κόστος άνω των 8,1 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

«Κατόπιν των ανωτέρω αγορών και της πίστωσης στους δικαιούχους των 992.440 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στην περίοδο κατοχύρωσης του Σεπτεμβρίου 2025, σε συνέχεια της από 1.8.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 1.408.852 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,061% του συνόλου των μετοχών της» καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.