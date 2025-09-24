Τηλεπικοινωνίες: Στον αγώνα για υψηλότερες ταχύτητες internet ρίχνονται οι πάροχοι

Τα νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Η αύξηση του FTTH στη χώρα.

Σε αγώνα δρόμου για να ευθυγραμμιστεί η χώρα με την ψηφιακή δεκαετία μπαίνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ανανεώνοντας τα προγράμματα και τα πακέτα τους και προβαίνοντας σε προσφορές προς τους καταναλωτές. Στόχος να αυξηθεί η χρήση του δικτύου των οπτικών ινών, στο οποίο επενδύουν εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Οι κινήσεις των παρόχων

Σε αυτό το πλαίσιο μόλις χθες, η Nova ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει τις ταχύτητες Internet χωρίς χρέωση σε περισσότερους από 500.000 συνδρομητές, για όλη την διάρκεια του συμβολαίου τους.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε πενταπλασιασμό των ταχυτήτων upload - οι οποίες γενικότερα στην Ελλάδα παρέμεναν μέχρι πριν λίγο καιρό δυσανάλογα χαμηλές - για πελάτες των προγραμμάτων Fiber 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps, ενώ έχει λανσάρει και πακέτα σύνδεσης με ταχύτητες έως 3Gbps. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά και σε αναβάθμιση εξοπλισμού στα προγράμματα Nova Fiber σε Wi-Fi 6 router.

Υπενθυμίζεται ότι σε δωρεάν πενταπλασιασμό των ταχυτήτων upload σε συνδέσεις FTTH είχε προχωρήσει και η Cosmote στο τέλος του προηγούμενου έτους ενώ ήδη από το 2022 προσέφερε δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων του σταθερού ευρυζωνικού internet σε όσους οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές της εταιρείας δεν είχαν πρόσβαση σε οπτική ίνα. Αν και η συγκεκριμένη κίνηση δεν αύξηση της διείσδυση της χρήσης του FTTH εξοικείωσε τους καταναλωτές με υψηλότερες ταχύτητες, κάνοντας πιο εύκολη την μετάβαση στην συνέχεια.

Από την πλευρά της, η Vodafone προχώρησε προ ημερών στο λανσάρισμα νέων συνδρομητικών προγραμμάτων που προτάσσουν την «απλότητα και την οικονομία». Υπό την σκέπη του Vodafone All+, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος προσφέρει το Vodafone Full Fiber 500Mbps για Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Fiber 500Mbps, με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το Vodafone RED Unlimited, για απεριόριστα data και ομιλία στο κινητό, στην τιμή των 45€/μήνα για ένα έτος. Η προσφορά περιλαμβάνει επιδότηση από το κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit Voucher και θα είναι διαθέσιμη έως 17/10, για νέες ενεργοποιήσεις σε 24μηνα συμβόλαια.

Σε αλλαγή συνδρομητικών πακέτων, με άλλη, βέβαια, φιλοσοφία προχώρησε τον Μάιο του τρέχοντος έτους και η Cosmote - Telecom, δεδομένης και της σύσφιξης των σχέσεων με την γερμανική μητρική της. Ο λόγος για την οικογένεια του Magenta, στην οποία μεταφέρθηκαν όσοι είχαν Cosmote One και πλέον απολαμβάνουν προσφορές αλλά και προνόμια, συνδυαστικά με τις άλλες θυγατρικές του ομίλου (BOX, Cosmote Insurance, PayZy κλπ).

Την ίδια στιγμή, με οικονομικές τιμές έχει βγει στην αγορά και η ΔΕΗ, η οποία φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την παρουσία της στο FTTH αναπτύσσοντας παράλληλα και το δίκτυο της ενώ τα μερίδια της σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης φέρεται να αυξάνει και η Inalan. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση της ΔΕΗ, που αποτελεί τον νεότερο παίκτης της αγοράς, το δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) έχει φτάσει σε περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά/επιχειρήσεις ως το τέλος Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 235% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 και 94% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ο πήχης τοποθετείται σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025. Όσο για το προϊόν στη λιανική είναι είναι διαθέσιμο επί του παρόντος σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επεκτείνεται σταδιακά και σε νέες περιοχές της χώρας.

Η Ελλάδα επιταχύνει αλλά το χάσμα παραμένει

Όπως όλα δείχνουν τόσο η ανάπτυξη του δικτύου FTTH αυξάνει ραγδαία, ίσως και με υψηλότερο ρυθμό από άλλες χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα αυξάνει και η μετάβαση των συνδρομητών σε συνδέσεις οπτικών ινών χάρη στο κουπόνι Gigabit Voucher που τρέχει αυτό το διάστημα και το οποίο καθιστά τις υπερυψηλές ταχύτητες προσβάσιμες με χρέωση συνδέσεων χαλκού. Παρότι βέβαια η χώρα κινείται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, δεν έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα, εξαιτίας της εκκίνησής της από πολύ χαμηλή βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 οι διαθέσιμες γραμμές FTTH πανελλαδικά – από τους τρεις μεγάλους παρόχους Cosmote, Nova και Vodafone – ανήλθαν σε 2,7 εκατ. γεγονός που ανεβάζει το ποσοστό διείσδυσης του FTTH πάνω από το 55% δεδομένου ότι το σύνολο των σταθερών συνδέσεων φτάνει τα 4,8 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την έκθεση Ψηφιακή Δεκαετία του Ιουνίου του 2025, στο τέλος του 2024 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανερχόταν στο 69,24%, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στην περίπτωση της χώρα μας έφτανε στο 46,06%. Όσο για τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μας έφτανε στο 19,9% όταν ο αντίστοιχος της ΕΕ ήταν στο 8,4%.

Βέβαια, οι ενεργοί συνδρομητές FTTH ανέρχονταν στις αρχές του καλοκαιριού στις 830.000, περίπου στο 17% του συνόλου της αγοράς σταθερών συνδέσεων (4,8 εκατ.) και στο 30% του συνόλου της κάλυψης (2,7 εκατ.).