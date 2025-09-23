Παπανικόλας (Ολυμπία Οδός): Οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν αναγκαία υποδομή για τη χώρα

Οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν αναγκαία υποδομή για τη χώρα, όχι ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν αναγκαία υποδομή για τη χώρα, όχι ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι ένα «γρήγορο εργαλείο» που εξασφαλίζει ανάπτυξη και πράσινη μετάβαση και από τη φύση τους υποστηρίζουν την πολυτροπικότητα (πρόσβαση σε λιμάνια και αεροδρόμια). Αυτό δήλωσε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ολυμπία Οδός ΑΕ στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπανικόλας, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στις οδικές της υποδομές, τόσο ως προς την ποιότητα και ασφάλεια του οδικού δικτύου όσο και σε επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου για τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας οδήγησε σε ένα πυκνό και αξιόπιστο οδικό δίκτυο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών με προηγμένα συστήματα διαχείρισης και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Συμπυκνώνοντας τα οφέλη τους ανέφερε χαρακτηριστικά:

1. Ασφάλεια

Η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δικαιώνει απολύτως την ύπαρξη των αυτοκινητόδρομων.

62% μείωση δυστυχημάτων στο σύνολο των αυτοκινητόδρομων

91% στην Κορίνθου-Πατρών.

2. Καθολική προσβασιμότητα

Οι οδικοί άξονες εξυπηρετούν όλους τους πολίτες και όλα τα μέσα μεταφοράς (Ι.Χ., φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα)

3. Πολυτροπικότητα

Μια οδική υποδομή, όπως η Ολυμπία Οδός, είναι πολυτροπική, δηλαδή συνδέεται με άλλες σημαντικές υποδομές όπως τα λιμάνια Κορίνθου, Κιάτου, Αιγίου, Πάτρας, Κυλλήνης, Κατακόλου, με τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος και Αράξου και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό δίκτυο κινητικότητας.

4. Υποστήριξη logistics & εμπορίου

Σύμφωνα με την Ε.Ε., οι εμπορευματικές μεταφορές εκτιμάται ότι θα σημειώσουν αύξηση κατά 80% έως το 2050.

Τα 2/3 της εμπορευματικής διακίνησης στην Ευρώπη γίνεται οδικά. Στην Ολυμπία Οδό οι εμπορευματικές μετακινήσεις αυξήθηκαν κατά 30% μετά την ολοκλήρωση της Κορίνθου-Πατρών.

Οι δρόμοι ενώνουν βιομηχανικές ζώνες & τουριστικούς προορισμούς.

5. Ενίσχυση περιφερειακής συνοχής

Οι δρόμοι συνδέουν απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές που δεν είναι βιώσιμες για σιδηρόδρομο.

Μειώνουν τις ανισότητες πρόσβασης μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου έχει διπλασιαστεί η προσβασιμότητα σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Ηγουμενίτσα, η 'Αρτα και το Αγρίνιο, που οφείλεται στην ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού και της Εγνατίας (πχ. το 2001 είχαμε 92.000 μετακινήσεις στα Ιωάννινα, ενώ το 2024 184.000 μετακινήσεις).

6. Περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις

Τα οδικά έργα πλέον ενσωματώνουν πράσινες τεχνολογίες: υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, μείωση εκπομπών.

Υπάρχει δυνατότητα για πράσινους διαδρόμους logistics (EV, υδρογόνο, ITS).

7. Κοινωνική διάσταση

Οι πολίτες ταυτίζουν τα οδικά έργα με χειροπιαστή βελτίωση της καθημερινότητας: λιγότερος χρόνος, λιγότερα ατυχήματα, καλύτερη πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές. Με την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου έχει επεκταθεί η ζώνη επιρροής της Ολυμπίας Οδού και ήδη είναι ορατά τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Δημιουργούν άμεση και ορατή αξία για την κοινωνία.

Συμπερασματικά, τα οδικά έργα δεν ανταγωνίζονται τα έργα σταθερής τροχιάς - είναι το θεμέλιο που κάνει δυνατή την κινητικότητα, την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα χρειάζεται και τα δύο, αλλά οι δρόμοι είναι το αναγκαίο υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα υπόλοιπα μέσα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σε όλους τους τομείς, οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα, συχνά πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών τους".