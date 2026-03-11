Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Η Γαλλία τριπλασιάζει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στη χώρα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Η Γαλλία τριπλασιάζει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στη χώρα
Η Γαλλία ετοιμάζεται να τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στον Λίβανο, αποστέλλοντας αύριο, Πέμπτη, 60 τόνους βοήθειας για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν το νότιο τμήμα.

Η Γαλλία ετοιμάζεται να τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στον Λίβανο, αποστέλλοντας αύριο, Πέμπτη, 60 τόνους βοήθειας για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν το νότιο τμήμα της χώρας αυτής, όπου το Ισραήλ διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Αποφασίσαμε να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειας που θα φτάσει αυτήν την εβδομάδα. Η βοήθεια αυτή θα φτάσει τους 60 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό Λιβανούς, με κιτ υγιεινής, στρώματα, λάμπες, αλλά και μια κινητή υγειονομική μονάδα», δήλωσε στο TF1 ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με τον οποίο η υποστήριξη αυτή παρέχεται «χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος CMA CGM».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο Ε1 μειώνουν φόρους για επαγγελματίες και φορολογούμενους με παιδιά

Υπολογίστε τα καθαρά σας

Οι 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι της λίστας του Forbes - Ποιος είναι στην κορυφή

tags:
Γαλλία
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider