Λίβανος: Η Γαλλία τριπλασιάζει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στη χώρα

Η Γαλλία ετοιμάζεται να τριπλασιάσει την ανθρωπιστική της υποστήριξη στον Λίβανο, αποστέλλοντας αύριο, Πέμπτη, 60 τόνους βοήθειας για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν το νότιο τμήμα της χώρας αυτής, όπου το Ισραήλ διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Αποφασίσαμε να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειας που θα φτάσει αυτήν την εβδομάδα. Η βοήθεια αυτή θα φτάσει τους 60 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό Λιβανούς, με κιτ υγιεινής, στρώματα, λάμπες, αλλά και μια κινητή υγειονομική μονάδα», δήλωσε στο TF1 ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με τον οποίο η υποστήριξη αυτή παρέχεται «χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος CMA CGM».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ