ΠΟΠΕΚ: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων

Την αντίθεσή της στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτή η κίνηση στρέφει την κοινή γνώμη κατά των πρατηριούχων, ενώ παράλληλα δεν μειώνονται οι φόροι στα καύσιμα, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος της τελικής τιμής.

Η ΠΟΠΕΚ σημειώνει ότι οι πρατηριούχοι συγκρατούν τις λιανικές τιμές περισσότερο από ό,τι αυξάνονται οι τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τονίζει πως η κατηγορία περί αισχροκέρδειας δεν έχει τεκμηριωθεί. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κράτος εισπράττει υψηλό ΦΠΑ και ΕΦΚ, συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και πως η στήριξη των καταναλωτών θα μπορούσε να γίνει με μείωση αυτών των φόρων.

Η Ομοσπονδία επικαλείται παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μείωσαν ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά την ενεργειακή κρίση, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση ανάλογα μέτρα για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη στήριξη των πρατηριούχων

