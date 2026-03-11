Στην Ολλανδία ο Κυρ. Πιερρακάκης

Θα έχει συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών, Eelco Heinen και τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, Olaf Sleijpen.

Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών, Eelco Heinen και τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, Olaf Sleijpen.

Εχθές, κατά την παρέμβασή του στο Ecofin, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι το κόστος της καθυστέρησης στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει πλέον την πολυτέλεια του χρόνου.