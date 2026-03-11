Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού

Το σημερινό πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο πολυκατοικία στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε νωρίς σήμερα μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τους οποίους έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής περίπου 500 άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το σημερινό πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο πολυκατοικία στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους του κτιρίου, όπως και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στην πολυκατοικία. Το κτίριο βρίσκεται κοντά στην έδρα της ανώτατης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ αλ Φάτουα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλο μέρος των κατοίκων των οποίων έχει ήδη φύγει.

Στη διάρκεια της νύκτας το προπύργιο αυτό της Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε σφοδρά, σύμφωνα με το ANI, με το AFPTV να μεταδίδει εικόνες που έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από την περιοχή.

Στο μεταξύ σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τουλάχιστον 759.300 έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένα σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στα μεθοριακά χωριά Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανακοίνωσε η λιβανική οργάνωση, η οποία σήμερα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ