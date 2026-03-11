Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Ίσως η αύξηση των επιτοκίων να είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αντίκτυπός του στον πληθωρισμό κινδυνεύουν να αναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται ακόμη σε «καλή θέση» και δεν υπάρχει ανάγκη να αναλάβει δράση στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ο Κάζιμιρ ανησυχεί ότι οι αναμνήσεις του πληθωριστικού σοκ του 2022 στην περιοχή έχουν μειώσει το όριο που έχουν οι επιχειρήσεις για να αποφασίσουν αυξήσουν τις τιμές και για τους καταναλωτές να απαιτήσουν υψηλότερους μισθούς. Σαφώς και ο κίνδυνος ανοδικής απόκλισης κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις προοπτικές, είπε.

«Προς το παρόν, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι», παρόλο που «θα έλεγα ότι μια αντίδραση από την ΕΚΤ είναι δυνητικά πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί», δήλωσε ο Κάζιμιρ την Τρίτη σε συνέντευξή του στη Φρανκφούρτη. «Δεν θέλω να κάνω εικασίες για τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εάν χρειαστεί».

Οι traders τείνουν προς μια αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο ή αργότερα, στοιχηματίζοντας ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αναγκάσει την ΕΚΤ να αναλάβει δράση. Ωστόσο, έχουν μειώσει τα στοιχήματα της Δευτέρας για δύο αυξήσεις των τετάρτων της μονάδας το 2026, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα».

Φώτο: Getty Images