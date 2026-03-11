Η Αυστραλία κλείνει πρεσβείες της στη Μέση Ανατολή, αναμένει κλιμάκωση του πολέμου

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι τουλάχιστον 9 πόλεις, όπου βρίσκονται αυστραλιανές πρεσβείες και προξενεία, έχουν δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones.

Η Αυστραλία έχει κλείσει τις πρεσβείες της στο Αμπού Ντάμπι και στο Τελ Αβίβ καθώς και το προξενείο της στο Ντουμπάι, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω ανησυχίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πιθανόν να κλιμακωθεί.

«Τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται σε κλίμακα και σε βάθος που δεν έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα», είπε η υπουργός στη βουλή και συνέχισε ότι η σύγκρουση «πιθανόν να εντατικοποιηθεί και να συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον».

«Οι αποστολές μας στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι και στο Τελ Αβίβ χρειάστηκε όλες να κλείσουν την περασμένη εβδομάδα», όπως είπε η υπουργός.

Η Αυστραλία έχει επίσης καλέσει τις οικογένειες διπλωματικών αξιωματούχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ισραήλ να απομακρυνθούν από τις χώρες αυτές.

«Οι επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις του Ιράν θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των αμάχων, περιλαμβανομένων Αυστραλών, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Αυστραλούς που έχουν πληγεί καθώς ξεκινάνε και πάλι περιορισμένες εμπορικές πτήσεις, ενώ επεκτείνουμε τις προξενικές μας προσπάθειες», είπε η Ουόνγκ.

Περισσότεροι από 3.200 Αυστραλοί έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή με 23 εμπορικές πτήσεις. Περίπου 115.000 πολίτες βρίσκονταν στην περιοχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ