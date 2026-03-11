Στις 14:00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Σύμφωνα με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη (Σουρή 5 και Λεωφόρος Αμαλίας) και θα μεταδοθούν με live-streaming από την ERTnews.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 14.00, θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Σύμφωνα με την αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη (Σουρή 5 και Λεωφόρος Αμαλίας) και θα μεταδοθούν με live-streaming από την ERTnews.