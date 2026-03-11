ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης 114.000 εργαζομένων

Το έργο έχει διάρκεια 150 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης περιλαμβάνοντας 149 ώρες ασύγχρονης και 1 ώρας σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 14:00 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Παρόχους Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», της Δράσης 16913.

Οι Πάροχοι ΣΕΚ που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης ΣΕΚ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν Πρόγραμμα, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Το έργο, απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους - μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Έχει διάρκεια 150 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης περιλαμβάνοντας 149 ώρες ασύγχρονης και 1 ώρας σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training voucher). Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.