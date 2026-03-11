Νίκη Κεραμέως: Η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αύξηση μισθών είναι γεγονός

Για τον μέσο μισθό, η υπουργός δήλωσε ότι, για πλήρη απασχόληση, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στα 1.516 ευρώ και, συνεπώς, ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί για πάνω από 1.500 ευρώ.

Στην πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο, αρχές Φεβρουαρίου ψηφίστηκε στη Βουλή και, πλέον, «δεν πέρασαν δύο εβδομάδες και έχουμε ήδη, είναι γεγονός ήδη η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που προβλέπει αύξηση μισθών. Αφορά περίπου 6.000 εργαζόμενους στα ζαχαρώδη προϊόντα, με αύξηση μέχρι 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Περιμένουμε και άλλες, είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις σημαντικές Συλλογικές Συμβάσεις, δεν μπορώ να πω περισσότερα, άλλωστε αφορούν αμέσως τα δύο μέρη, εκπροσώπους εργαζομένων και εκπροσώπους εργοδοτών».

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η πρώτη αγωνία των πολιτών και απολύτως δικαιολογημένη είναι πώς θα βγάλουν τον μήνα, τι διαθέσιμο εισόδημα έχουν και πώς μπορεί αυτό το διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί, σημειώνοντας: «Εκεί, λοιπόν, οι Συλλογικές Συμβάσεις έρχονται ως ένα κατ' εξοχήν εργαλείο, για να δώσουν μία προοπτική. Σας είπα ήδη παράδειγμα Συλλογικής Σύμβασης που έρχεται και δίνει μία ανάσα, μία αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες, άρα ερχόμαστε αφενός μεν με τον κατώτατο μισθό με κυβερνητική απόφαση αφετέρου δε με τον μέσο μισθό, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που έρχεται να ενισχύσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, είναι η κατ' εξοχήν απάντηση στο ζήτημα της διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων».

Ο κατώτατος συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα

Στη συνέχεια, η υπουργός Εργασίας μίλησε για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, παραμένει ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Η κ. Κεραμέως διέψευσε τα σενάρια περί αύξησης στα 950 ευρώ από εφέτος, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν δύο αυξήσεις, το 2026 και το 2027.

«Στόχος μας είναι να διευρύνεται, όσο περισσότερο γίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», είπε η υπουργός Εργασίας και διευκρίνισε πως, σε δύο εβδομάδες, θα εισηγηθεί επί του θέματος στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως υπογράμμισε, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα.

Για τον μέσο μισθό, η υπουργός δήλωσε ότι, για πλήρη απασχόληση, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται στα 1.516 ευρώ και, συνεπώς, ήδη έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί για πάνω από 1.500 ευρώ.

Η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι ο μέσος μισθός ορίζεται αμιγώς από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επομένως, όπως είπε, ο μόνος τρόπος να αυξηθεί είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης 10.000 γυναικών, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι έχουν γίνει 85.000 αιτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να προσλάβουν γυναίκες, ενώ τόνισε πως η ανεργία των γυναικών είναι περίπου στο 10%, 9,9%-10,5%, αναλόγως τους μήνες, η χαμηλότερη που έχει υπάρξει στη χώρα μας, 260.000 γυναίκες, οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. «Στην αντρική ανεργία, είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πλέον, ενώ και στη γυναικεία έχουμε πέσει, αλλά έχουμε περιθώρια περαιτέρω τόνωσης της απασχόλησης», επεσήμανε.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως μίλησε κια για τη νέα δράση του υπουργείου στο Λονδίνο, στις 9 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του «Rebrain Greece», λέγοντας ότι είναι η έκτη στη σειρά, μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη, ξανά το Λονδίνο. «Κάνουμε νέα εκδήλωση, έρχονται μαζί μας 40 κορυφαίες επιχειρήσεις από το ελληνικό επιχειρείν, οι οποίες ψάχνουν να προσλάβουν και προσπαθούμε να αναδείξουμε επαγγελματικές ευκαιρίες για συμπατριώτες μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό», σχολίασε.

Για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η υπουργός Εργασίας τόνισε τη σημασία να επενδύει η Ελλάδα σε αμυντικό εξοπλισμό και γεωστρατηγικές συμμαχίες: «Νομίζω υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο ότι σωστά επενδύσαμε πάρα πολύ από το 2019 και μετά στην ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού και φάνηκε και πώς η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο. Είδατε ότι η Ελλάδα πρώτη στήριξε την αδερφή Κύπρο. Ήρθαν εν συνεχεία οι άλλες χώρες, γιατί η Κύπρος είναι Ευρώπη, όμως για μας έχει μία ιδιαίτερη σημασία, είναι ο ελληνισμός μας ο ίδιος. Σκεφτείτε αυτά να συνέβαιναν την εποχή που η Ελλάδα ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας, απομονωμένη στην Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ