Μητσοτάκης: Πλαφόν για τρεις μήνες στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας – Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», είπε.

Την πρόθεση της κυβέρνηση να επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η κοινωνική αναταραχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, που βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», είπε.

Πρόκειται για την πρώτη κυβερνητική παρέμβαση για τη θωράκιση της αγοράς από την εκτόξευση τιμών που προκαλεί ο πόλεμος και την επακόλουθη αισχροκέρδεια. Όπως ανέφερε νωρίτερα το insider, ετοιμότητα εκφράζεται και για μέτρα στήριξης, με αρμόδιες πηγές να επισημαίνουν πως αυτά θα ανακοινωθούν όταν υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την έκταση της σύρραξης.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων θα κινηθεί σε μια «λογικευμένη» βάση, καθώς, είναι «άλλο πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο πράγμα κάποιος να βάλει ‘καπέλο’ εκμεταλλευόμενος την κατάσταση».

Στις 14:00 οι ανακοινώσεις

Στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ανακοινώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14:00 στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει τις τρεις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας:

1. Η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα Στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25% και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε.

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. «Είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος "πονηρούλης" να βάλει "καπέλο", εκμεταλλευόμενος την κατάσταση. Είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά. «Δεν είμαστε Ελβετία, Αυστρία ή Γερμανία, ωστόσο, δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας. Και δεν είμαστε, διότι υπήρξαν κάποιοι πολιτικοί και μια κυβέρνηση που είχαν το κουράγιο να πούνε όχι στο λαϊκισμό και στο δόγμα "δώστα όλα", να κρατήσουν καλό νοικοκυριό και να έχουν στην άκρη κάποιο λογικό ταμείο. Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε.