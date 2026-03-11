Νευρική αναμονή από τους επενδυτές του ΧΑ - Ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Ήπιες απώλειες την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά το χθεσινό ράλι ανακούφισης. Το κλίμα παραμένει εύθραυστο στις διεθνείς αγορές, εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την πορεία και τον χρονικό ορίζοντα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ήπιες απώλειες καταγράφει την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, μετά το χθεσινό ράλι ανακούφισης. Το επενδυτικό κλίμα ωστόσο να παραμένει εύθραυστο στις διεθνείς αγορές, εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για την πορεία -και κυρίως τον χρονικό ορίζοντα- της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και αποκλινουσών προσδοκιών.

Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» παραμένει η αβεβαιότητα για τον αντίκτυπο των συγκρούσεων στην παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, με τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας να προκαλούν νευρικότητα και στις αγορές των μετοχών.

Ως θετικό νέο εκλαμβάνεται προς το παρόν η πρόθεση των G7 να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων, μια κίνηση με την οποία κερδίζουν χρόνο έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, όπως σημειώνει η UniCredit, η κίνηση αυτή δε μπορεί παρά να αποτελέσει προσωρινή μόνο λύση. Μάλιστα, δεν μεταγενέστερο χρόνο θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες, διότι στέλνει το μήνυμα ότι η κρίση είναι σοβαρή κι επειδή οι επενδυτές ίσως αντιληφθούν ότι η αγορά έχει γίνει ακόμα πιο ευάλωτη απέναντι σε μελλοντικά σοκ, λόγω μείωσης των στρατηγικών αποθεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η προοπτική απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων προσφέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο η σύγκρουση δεν έχει επιλυθεί και ο κίνδυνος ενός παρατεταμένου σοκ στις τιμές του πετρελαίου παραμένει.

Υπό αυτές τις συνθήκες και αν η σύγκρουση παραταθεί, η κατάσταση θα γίνει πιο περίπλοκη για τις Κεντρικές Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Fed. Μια άνοδος του πληθωρισμού θα απαιτούσε δηλαδή τη διατήρηση των βασικών επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ήδη οι αγορές έχουν μεταθέσει χρονικά τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ταυτόχρονα, όμως, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι πιθανοί καθοδικοί κίνδυνοι για την αμερικανική οικονομία θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την πίεση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Fed για ουσιαστικές μειώσεις επιτοκίων, ώστε να ανακουφιστούν καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Λίγο πριν τις 11:30 οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν απώλειες περί του 1,1%. Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,54% στις 2.166,94 μονάδες, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών και έως τις 2.158 μονάδες νωρίτερα.

Πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, με απώλειες 1,14% στις 2.420,70 μονάδες, με μοναδικό τίτλος σε θετικό έδαφος τις Τρ. Κύπρου (+0,23%) και Optima (+0,22%).

Στο σύνολο του ταμπλό 52 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 53 που υποχωρούν και 45 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος παραμένει συγκρατημένος, στα 31,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.