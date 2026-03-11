Porsche: Ο νέος CEO σχεδιάζει αναμόρφωση προϊόντων για να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους

«Χρησιμοποιούμε τις τρέχουσες προκλήσεις ως ευκαιρία να δράσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά», δήλωσε σήμερα ο κ. Λάιτερς.

Αλλαγή στρατηγικής σε όλους του τομείς της Porsche σχεδιάζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας, δρ. Μάικλ Λάιτερς, ο οποίος θα επανεξετάσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη σε τμήματα υψηλού περιθωρίου κέρδους, σε μία προσπάθεια να ανακτήσει τις απώλειες από ένα ταραχώδες 2025 που συγκλονίστηκε από προειδοποιήσεις για τα κέρδη, κόστος δασμών και λάθη στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως αναφέρει το Reuters.

«Χρησιμοποιούμε τις τρέχουσες προκλήσεις ως ευκαιρία να δράσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά», δήλωσε σήμερα ο κ. Λάιτερς, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία από τον επί σειρά ετών διευθύνοντα σύμβουλο δρ. Όλιβερ Μπλουμ την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Θα επανατοποθετήσουμε πλήρως την Porsche, θα κάνουμε την εταιρεία πιο λιτή, πιο γρήγορη και τα προϊόντα ακόμη πιο επιθυμητά», πρόσθεσε αναφερόμενος σε μία πιθανή επέκταση προϊόντων που ενισχύουν το περιθώριο κέρδους, όπως τα εμβληματικά σπορ αυτοκίνητα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Porsche, θυγατρική της Volkswagen, προέβλεψε λειτουργική απόδοση πωλήσεων του ομίλου από 5,5% έως 7,5% το 2026, μετά την κατάρρευση στο 1,1% το 2025 από 14,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Τόσο το περιθώριο κέρδους για το 2025 όσο και το καθοδηγούμενο εύρος για το 2026 ήταν κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών, 1,3% και 7,8%ν αντίστοιχα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Visible Alpha.

Η εταιρεία μείωσε το προτεινόμενο μέρισμα για το περασμένο έτος σε 1 ευρώ ανά κοινή μετοχή και 1,01 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή, μετά την πτώση των κερδών κατά 3,9 δισεκατομμύρια σε έκτακτες χρεώσεις.

Αυτά περιελάμβαναν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρεώσεις από μία στρατηγική στροφή μακριά από την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος τιμολογίων.

Το εποπτικό συμβούλιο της Porsche AG διόρισε τον κ. Λάιτερς ως διευθύνοντα σύμβουλο της Porsche AG, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο κ. Μπλουμ, ο οποίος ηγήθηκε της Porsche AG ως διευθύνων σύμβουλος για δέκα χρόνια, θα συνεχίσει να υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen.

Ως διευθύνων σύμβουλος της Porsche AG, ο κ. Μπλουμ άνοιξε τον δρόμο για οικονομικά έτη ρεκόρ, την αρχική δημόσια προσφορά της Porsche AG και την επέκταση σε περαιτέρω διεθνείς αγορές, καθώς και για ιστορικές επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Προετοίμασε την αλλαγή γενεών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Porsche με μακροπρόθεσμο και στρατηγικό τρόπο.

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, ο κ. Μπλουμ δήλωσε: «Οι μαζικές αλλαγές σε αυτές που είναι μακράν οι μεγαλύτερες μεμονωμένες αγορές της Porsche, οι ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν θέσει νέες απαιτήσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναδιαρθρώσαμε την εταιρεία εφέτος και επεκτείναμε πλήρως τη στρατηγική των προϊόντων μας. Με πλήρη ευελιξία στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και βελτιωμένη δομή κόστους, η Porsche βρίσκεται, πλέον, σε ισχυρή θέση για το μέλλον. Από τον ρόλο μου στον όμιλο Volkswagen θα συνοδεύω και θα υποστηρίζω στενά την περαιτέρω ανάπτυξη της Porsche».

Ο κ. Λάιτερς ήταν διευθύνων σύμβουλος της McLaren Automotive από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2025, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Τεχνικός Διευθυντής (CTO) για τη Ferrari για περισσότερα από οκτώ χρόνια, και δεν είναι άγνωστος στην Porsche AG. Πριν αναλάβει τη θέση του στη Ferrari, κατείχε θέσεις στην Porsche για περισσότερα από 13 χρόνια, πιο πρόσφατα με ευθύνη για τις σειρές Porsche Macan και Porsche Cayenne.

«Ο δρ. Μάικλ Λάιτερς έχει δεκαετίες εμπειρίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το ηγετικό στυλ του και η εις βάθος εμπειρία του αποτελούν ιδανικές προϋποθέσεις για την επιτυχή προεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Porsche AG. Αυτός και ολόκληρη η ομάδα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Porsche AG απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του Εποπτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων», δήλωσε ο δρ. Βόλφγκανγκ Πόρσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ