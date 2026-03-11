Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν πτώση, όσο οι traders παρακολουθούν στενά την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Τελευταία ενημέρωση 12:10

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους traders να παρακολουθούν στενά την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, όσο ο πόλεμος στο Ιράν και τα συνεχόμενα εμπόδια στην διεθνή ναυτιλία ανεβάζουν κατακόρυφα τις τιμές πετρελαίου. Όσο ο πόλεμος διανύει την 12η μέρα του, οι αδιάκοπες επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και το πολυήμερο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθημερινά «σφίγγουν την θηλιά» στη διεθνή οικονομία.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αποδυναμώνεται 1,1% στις 599,37 μονάδες σχεδόν αμέσως μετά το άνοιγμα των χρηματιστηρίων, ενώ παράλληλα ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρεί 1,22% στις 5.000 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 1,13% στις 10.297,54 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 έχουν επίσης πτωτικούς ρυθμούς, κατά 1,7% στις 23.571 μονάδες και 1,12% στις 7.969 μονάδες αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB χάνει 1,09% στις 44.706,71 μονάδες.

Στο ισπανικό χρηματιστήριο ο δείκτης IBEX 35 χάνει 0,6% στις 17,333 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, «βουτιά» 5,41% σημειώνει η μετοχή της Rheinmetall, στον απόηχο των ανακοινώσεων του γερμανικού κολοσσού για τις επιδόσεις του στο προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων ανακοίνωσε πωλήσεις 9,94 δισ. ευρώ και κέρδη 1,68 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «προνομιακή θέση για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους» που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο με το Ιράν. Η εταιρεία δήλωσε σε παρουσίαση ότι αναμένει «υψηλότερες δαπάνες για τον ανεφοδιασμό πυραύλων και την αεράμυνα», κάτι που είναι «αναπόφευκτο» υπό το φως του πολέμου.

Όσον αφορά τις ασιατικές αγορές, το κλείσιμο των χρηματιστηρίων έγινε με υψηλότερες τιμές.

O αυστραλιανός δείκτης ASX 200 ανέβηκε 0,59% στις 8.743,5 μονάδες, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκανε άλμα 1,43% στις 55.035,37 μονάδες.

Στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ήταν αντίθετες οι αποδόσεις - συγκεκριμένα, ο HSΙ του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,2% στις 25,898.76 μονάδες, ενώ ο Shanghai ενισχύθηκε 0,25% στις 4,133.433 μονάδες.