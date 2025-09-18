Συνέδριο του ΣΕΒ για AI: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου

Επιχειρηματικό συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU AI Champions Initiative συνδιοργάνωσε στην Αθήνα ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τη διεθνή εταιρεία επενδύσεων και επιχειρηματικού μετασχηματισμού General Catalyst.

Επιχειρηματικό συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU AI Champions Initiative συνδιοργάνωσε στην Αθήνα ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τη διεθνή εταιρεία επενδύσεων και επιχειρηματικού μετασχηματισμού General Catalyst, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η managing director της General Catalyst για την Ευρώπη, Jeannette zu Fürstenberg, η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, και εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων από τον χώρο της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους, εφαρμόσιμους τρόπους για την υπέρβαση των προκλήσεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός ισχυρού ελληνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΤΝ και κρατούν την Ευρώπη πίσω στη μάχη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Στόχος ήταν η ανάδειξη απτών παραδειγμάτων πρακτικής ψηφιακής υιοθέτησης και προτάσεων που θα ενισχύσουν την καινοτομική ικανότητα, την παραγωγικότητα και την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης.

Ο κ. Σκέρτσος δήλωσε: «Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια κατάφερε να γίνει από "μαύρο πρόβατο" της ΕΕ σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Αποδείξαμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, οι φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις που μειώνουν φόρους και γραφειοκρατία και η ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός κράτους. Σήμερα, καθώς υλοποιούμε τη στρατηγική μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και δημιουργούμε ένα από τα πρώτα AI Factories της ΕΕ, είμαστε αποφασισμένοι να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της Ένωσής μας, απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο στα βασικά διλήμματα της εποχής: η ΕΕ πρέπει να γίνει ξανά παραγωγός από καταναλωτής τεχνολογίας και ταυτόχρονα να επενδύσει περισσότερο στη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της καινοτομίας από την υπερ-ρύθμισή της. Αυτό λέει ουσιαστικά η έκθεση Ντράγκι την οποία και υποστηρίζουμε στο σύνολό της για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία».

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει μια συνεκτική στρατηγική για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Με θεμέλια τα δεδομένα, τις υποδομές και το ταλέντο, χτίζουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον καινοτομίας. Η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο ΤΝ, με ρόλο ενεργό στην Ευρώπη και στον κόσμο ευρύτερα. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι μια τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία. Προχωρούμε με σχέδιο, όραμα και αυτοπεποίθηση στη νέα ψηφιακή εποχή».

Η Jeannette zu Fürstenberg σχολίασε: «Η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα του είδους της δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας που χρειάζεται η Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίως στην ΤΝ. Όταν οι κυβερνήσεις λειτουργούν ως πραγματικοί εταίροι, κινούνται με την ταχύτητα των startups και αναλαμβάνουν ρόλο στρατηγικού πελάτη, τότε δημιουργείται το "flywheel effect" που ενώνει startups, πρωταθλητές της βιομηχανίας, δημόσιες πολιτικές, κεφάλαια και ταλέντο. Η πρωτοβουλία European AI Champions γεννήθηκε από την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομικής ικανότητας της Ευρώπης, και η Ελλάδα αποδεικνύει πως τα φιλόδοξα κράτη μπορούν να μετατρέψουν τη στρατηγική σε πράξη. Αυτό είναι το μοντέλο που κρατά τη δημιουργία αξίας από την ΤΝ εντός Ευρώπης, ενώ παράλληλα οικοδομεί την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η ήπειρός μας για μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα».

Η Ρ. Αικατερινάρη, κατά την εναρκτήρια ομιλία της, υπογράμμισε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον κόσμο μας και η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπους να συνεργάζεται καλύτερα, με περισσότερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζονται άμεσες και αποφασιστικές κινήσεις, γιατί η ΤΝ εξελίσσεται ταχύτερα από εμάς. Αν καθυστερήσουμε, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει καταναλωτής αντί για δημιουργός τεχνολογιών, με επιπτώσεις όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην στρατηγική αυτονομία και ασφάλειά της καθώς το έλλειμμα σε κρίσιμες υποδομές, όπως ισχυρά cloud και προηγμένα μικροτσίπ, την καθιστά εξαρτημένη από τρίτες αγορές».

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης, κατέληξε: «Η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της στην ΤΝ, μετατρέποντας την ποικιλομορφία και το βιομηχανικό της βάθος σε πλεονεκτήματα. Για να δημιουργηθεί πραγματική δυναμική, απαιτούνται τολμηρές επενδύσεις στην έρευνα και το ταλέντο, ισχυρά οικοσυστήματα συνεργασίας μεταξύ startups και βιομηχανίας, καθώς και ένα έξυπνο, ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο που επιταχύνει αντί να επιβραδύνει την καινοτομία. Η μεταποίηση σε συνδυασμό με την ΤΝ μπορεί να εξελιχθεί σε μοναδικό ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον υποστηριχθεί από διασυνοριακή συνεργασία και σαφείς προτεραιότητες. Κάθε χώρα οφείλει να εστιάσει στα πεδία όπου διαθέτει πραγματικές δυνατότητες, ενώ συλλογικά πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Με ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και ενότητα, η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί στην ΤΝ με τους δικούς της όρους, ορίζοντας την πρόοδο μέσα από τις αξίες της».