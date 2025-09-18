Deutsche Bank: Προβλέπει υψηλότερα των εκτιμήσεων έσοδα για το τρίτο τρίμηνο

Η Deutsche Bank προβλέπει ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες της αγοράς στο τρίτο τρίμηνο.

Η Deutsche Bank προβλέπει ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες της αγοράς στο τρίτο τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα έσοδα από τις δραστηριότητες λιανικής είναι κάπως υψηλές, δήλωσε την Πέμπτη ο οικονομικός διευθυντής Τζέιμς φον Μόλτκε.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτών των στόχων», τόνισε σε συνέδριο επενδυτών που διοργάνωσε η Bank of America Corp. στο Λονδίνo, όπως σημειώνει το Reuters.

Τα έσοδα στον τομέα σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος της Deutsche Bank, ενός από τους μεγαλύτερους τομείς της τράπεζας, ο οποίος έχει επωφεληθεί από την αστάθεια της αγοράς λόγω των ριζικών αλλαγών στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, αναμένεται να αυξηθούν το τρίτο τρίμηνο κατά ένα υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ξεπερνώντας τιςροσδοκίες της αγοράς, επισήμανε ο Μόλτκε.

Οι αναλυτές μέχρι στιγμής προβλέπουν αύξηση εσόδων 4% στον τομέα για το τρίμηνο.

Στον τομέα λιανικής, οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση εσόδων 4,5% στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ωστόσο ο Μόλτκε δήλωσε ότι η εκτίμηση της αγοράς «μπορεί να είναι λίγο υπερβολική».