Huawei: Αμφισβητεί την κυριαρχία της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη με τα «πιο ισχυρά chip στον κόσμο»

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα και ο κινεζικός γίγαντας Huawei έρχεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στον μεγάλο αμερικανό ανταγωνιστή Nvidia με το λανσάρισμα των ημιαγωγών νέας τεχνολογίας με μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα και ο κινεζικός γίγαντας Huawei έρχεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στον μεγάλο αμερικανό ανταγωνιστή Nvidia με το λανσάρισμα των ημιαγωγών νέας τεχνολογίας με μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Η νέα τεχνολογία SuperPod μπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση έως και 15.488 καρτών γραφικών που περιέχουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης με την επωνυμία Ascend, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή την Πέμπτη.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης ένα υπερσύμπλεγμα με υπολογιστική ισχύ που αποτελείται από περίπου ένα εκατομμύριο κάρτες γραφικών, όπως ανέφερε, ενώ σχεδιάζει να λανσάρει το νέο της «Atlas 950 SuperCluster» το επόμενο έτος.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να αποκόψουν την Κίνα από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι κινεζικές εταιρείες έχουν στραφεί περισσότερο στην ομαδοποίηση μεγάλου αριθμού λιγότερο αποδοτικών, συχνά εγχώριων, τσιπ μαζί για να επιτύχουν παρόμοιες υπολογιστικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με την Huawei, ένα υπερσύμπλεγμα (supercluster) συνδέεται με πολλαπλά superpods, τα οποία, με τη σειρά τους, κατασκευάζονται από πολλαπλούς υπερκόμβους. Οι υπερκόμβοι κατασκευάζονται σε τσιπ Ascend, χρησιμοποιώντας σχεδιασμό συστήματος για να ξεπεράσουν τους τεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η Huawei δήλωσε ότι ο νέος υπερκόμβος Atlas 950 θα υποστηρίζει 8.192 τσιπ Ascend και ότι το Atlas 950 SuperCluster θα χρησιμοποιεί περισσότερα από 500.000 τσιπ.

Μια πιο προηγμένη έκδοση του Atlas 960, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2027, θα υποστηρίζει 15.488 τσιπ Ascend ανά κόμβο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς τα συστήματα συγκρίνονται με εκείνα που τροφοδοτούνται από τσιπ Nvidia. Η Huawei ισχυρίστηκε σε δελτίο τύπου ότι οι νέοι υπερκόμβοι θα είναι οι πιο ισχυροί στον κόσμο σε υπολογιστική ισχύ για αρκετά χρόνια.

«Η υπολογιστική ισχύς ήταν και θα συνεχίσει να είναι το κλειδί για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Eric Xu, αντιπρόεδρος και εκ περιτροπής πρόεδρος της Huawei, την Πέμπτη σε δήλωσή του, που μεταφράστηκε από το CNBC. Μιλούσε στα εγκαίνια της ετήσιας εκδήλωσης Huawei Connect της εταιρείας στη Σαγκάη η οποία θα διαρκέσει ως το Σάββατο.

Αν και ανέφερε ότι η Huawei μπορεί να υπερβάλλει ως προς τις τεχνικές της δυνατότητες, ο Chen επεσήμανε ότι η φιλοδοξία της κινεζικής εταιρείας να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη «δεν μπορεί να υποτιμηθεί».

Πριν από δύο χρόνια, στην ίδια εκδήλωση, η Huawei ανακοίνωσε το Atlas 900 SuperCluster. Η εταιρεία πουλάει επί του παρόντος ένα «Atlas 900 AI Cluster» με «χιλιάδες» τσιπ Ascend.

Αυξανόμενη πίεση στην Nvidia

Η ανακοίνωση της Huawei έρχεται καθώς η Κίνα προωθεί εγχώριες εναλλακτικές λύσεις για την Nvidia. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν τις εμπορικές συνομιλίες στην Ισπανία, οι οποίες περιελάμβαναν μια πορεία προς την επίλυση των μακροχρόνιων αμφισβητούμενων δραστηριοτήτων της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok στις ΗΠΑ, η οποία ανήκει στην startup ByteDance με έδρα το Πεκίνο.

Πριν από λίγες ημέρες η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επεκτείνει την έρευνα κατά της Nvidia για φερόμενες μονοπωλιακές πρακτικές.

Η μετοχή της υποχώρησε περισσότερο από 2% την Τετάρτη, αφού οι Financial Times, ανέφεραν ότι η Κίνα διέταξε τους τοπικούς τεχνολογικούς γίγαντες να σταματήσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες του τσιπ Nvidia RTX Pro 6000D.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένος» όταν άκουσε την είδηση ​​της αναφερόμενης απαγόρευσης. Είχε προηγουμένως περιγράψει την Huawei ως «τρομερό» ανταγωνιστή.