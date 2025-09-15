Επιχειρήσεις | Διεθνή

Nvidia: Στο στόχαστρο αντιμονοπωλιακής έρευνας στην Κίνα

Αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες με ένα πολυσυζητημένο deal του 2020 βρίσκεται η Nvidia από την αρμόδια αρχή της Κίνας.

Αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες με ένα πολυσυζητημένο deal του 2020 βρίσκεται η Nvidia από την αρμόδια αρχή της Κίνας, αυξάνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω εύθραυστων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Κρατική Υπηρεσία για Ρύθμιση της Αγοράς (SAMR) της Κίνας, ξεκίνησε έρευνα για την Nvidia σχετικά με την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού δικτύων για servers και data centers Mellanox το 2020, ένα deal που τότε είχε εγκριθεί υπό προϋποθέσεις από την Κίνα. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο η Nvidia φέρεται να παραβίασε τους νόμους της χώρας.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street στον απόηχο της ανακοίνωσης.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε καθώς αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα διεξάγουν για δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεις για τους δασμούς στην Μαδρίτη. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο, η Κίνα δήλωσε ξεκινήσει έρευνα αντιντάμπινγκ για έναν τύπο ημιαγωγού που κατασκευάζεται από αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Texas Instruments.

Η σχέση της Nvidia με την αγορά της Κίνας είναι αρκετά ταραχώδης τους τελευταίους μήνες, καθώς η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών αναταραχών. Νωρίτερα φέτος, το τσιπ H20 της Nvidia που είχε σχεδιαστεί ειδικά για να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ, απαγορεύτηκε να σταλεί στην Κίνα.

