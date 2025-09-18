Η κύρια εκκρεμότητα είναι η εξασφάλιση εθνικής χρηματοδότησης ύψους 60 εκατ. ευρώ, αναζητείται λύση. Τι «έβγαλε» σχετική απάντηση στη Βουλή. Παγωμένος επί 2-3 έτη ο διαγωνισμός με διεκδικητές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Metlen, AKTOR, Μεσόγειος κ.α.. Τι «τρέχει» και με μικρότερο έργο ύδρευσης 29 εκατ. στο νησί.

«Κολλημένες» εδώ και σχεδόν 2-3 έτη παραμένουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας μέσω ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 180 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που έχει χαρακτηριστεί και ως έργο Εθνικού επιπέδου. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε βρεθεί προ 2ετίας στο «κατώφλι» του σταδίου του ανταγωνιστικού διαλόγου με 3 αρχικώς ενδιαφερόμενους, τα σχήματα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (πλέον Metlen) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, αν και στην πορεία είχαμε εξελίξεις στον κλάδο (εξαγορά της ΑΚΤΩΡ και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την AKTOR, ήτοι την πρώην Intrakat), άρα θα χρειάζονταν αλλαγές στις κοινοπραξίες. Όπως, όμως, φαίνεται, ο διαγωνισμός «σκοντάφτει» στο χρηματοδοτικό και ειδικότερα, τουλάχιστον, στην συμβολή του δημοσίου ύψους σχεδόν 60 εκατ. ευρώ (υπήρχαν εκτιμήσεις και για ιδιωτική συμβολή επίσης 60 εκατ.).

Αναζητούνται οι εθνικοί πόροι 60 εκατ. ευρώ - Αναμονή και για τα 29 εκατ. μικρότερης σύμβασης

Όπως προκύπτει από απάντηση στη Βουλή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ν΄. Ταγαρά, σε ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Κερκύρας κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη για το ευρύτερο πρόβλημα ύδρευσης του νησιού, «έχει εξελιχθεί μια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί όμως γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Η κύρια εκκρεμότητα είναι η εθνική συμμετοχή χρηματοδότηση των 60 εκατομμυρίων που αναφερθήκατε και εσείς, το οποίο σαν χρηματοδότηση αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το θέμα αυτό το χειρίζεται για να βρει διέξοδο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δεν πετάω το μπαλάκι, δεν μου αρέσει να πετάω σε κανέναν τίποτα. Λέω, όμως, αυτά που μπορώ να γνωρίζω αυτήν τη στιγμή στην ερώτησή σας.».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα υπάρχει το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ, αλλά και ένα μικρότερο έργο της αποσκλήρυνσης αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα που έχει προϋπολογισμό αρχικό 29 εκατομμύρια και προ 3ετίας είχε βγει ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, «για το δεύτερο έργο, μετά από τη σύσκεψη, που είχε προκληθεί το Μάιο, που προηγήθηκε, κατέληξαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να καλύψουν από κοινού ο καθένας με τη συμβολή την οικονομική το κόστος των 29 εκατομμυρίων, όπως είναι στον προϋπολογισμό και φορέας εκτέλεσης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σύντομα θα έχουμε, γιατί εξελίσσεται, την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης γι’ αυτήν τη συμφωνία. Ο ανάδοχος, όπως γνωρίζετε, είναι σε αναμονή, γιατί έχει δημοπρατηθεί το έργο. Απλώς όταν εγκριθεί το ποσό, για να είναι ασφαλής στην εκτέλεσή του, μπορεί να ξεκινήσει το έργο. Αναφέρομαι στην αποσκλήρυνση και στην αφαλάτωση στη Χρυσηίδα, ένα μέρος του όλου προβλήματος».

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, όπως έχει ήδη επισημάνει το insider, ότι παλιότερα υπήρχαν πληροφορίες ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υποβάλει πρότυπη πρόταση για την υδροδότηση της Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή έργων για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου, ενδεχομένως και με έργα που θα «κουμπώνουν» με τη μεταφορά νερού από την Ήπειρο. Ωστόσο, και για αυτό το έργο, όπως και τις αντίστοιχες προτάσεις των κατασκευαστών για νέα οδικά έργα στην Αττική, αναμένεται το «άνοιγμα των φακέλων» από το υπ. Υποδομών και μεταφορών όπως, βέβαια, και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που έχει προαναγγείλει ο υφυπουργός Υποδομών, κ. Ν. Ταχιάος.

Ποια είναι η ΣΔΙΤ

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ είναι: • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα. • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας. • Η λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας. • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 km. • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού. • Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού ΒΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters). • Η λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα). • Η εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου. • Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό €181.226.000.

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης, κατά την Α’ Φάση (η οποία έχει ολοκληρωθεί) υποβλήθηκαν τρεις (3) Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Υποψηφίους (1) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – Τ.Ε. ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, (2) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και (3) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ. Οι φάκελοι ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία, με το από 21-4-2023 Πρακτικό της, εισηγήθηκε την πρόκριση και των τριών Υποψηφίων στην επόμενη Φάση του Διαγωνισμού (Β' Φάση). Το υπόψη Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 146290/9-5-2023 Απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ. Κατά τη Β’ Φάση της διαδικασίας ανάθεσης (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), οι ανωτέρω τρεις προεπιλεγέντες Υποψήφιοι υπέβαλαν στις 26-9-2023 τους προβλεπόμενους Φακέλους Συμμετοχής σε Διάλογο. Οι Φάκελοι ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και έγιναν δεκτοί. Προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ, εξετάζεται η εξασφάλιση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου κατά τη φάση κατασκευής του, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε €60.000.000,00.

Το μικρότερο έργο ύδρευσης

Σε σχέση με την «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α’ ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ. Έργο Ύδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσηίδας», αντικείμενο είναι το εξής:

• Η Εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας, δυναμικότητας 15.000m3/ημέρα πόσιμου νερού.

• Κεντρικά εξωτερικά υδραγωγεία με τις συνδέσεις τους.

• Δεξαμενή Ποταμού, δυναμικότητας 2x5.000 m3 με δύο δικλειδοστάσια (τροφοδοσίας και υδροληψίας).

• Αντλιοστάσιο Ποταμού, ωθητικό (Booster) Qmax=625 m3/h.

• Ηλεκτρομηχανολογικός (Η/Μ) Εξοπλισμός Δεξαμενής και Αντλιοστασίου.

• Υδρογεωτρήσεις άντλησης νερού προς επεξεργασία στα πεδία Χρυσηίδας, Ραρτούρου και Ζούγρα.

Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμα τα έργα συνδέσεων με τα υφιστάμενα έργα ύδρευσης του νησιού, όπως επίσης η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΑΝ Χρυσηίδας, η εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και η κανονική λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επί 36 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για 24 μήνες. Ο προϋπολογισμός ήταν €29.100.320,00 (με Φ.Π.Α. 24%), εκ των οποίων €27.156.000,00 προϋπολογισμός έργου χωρίς προαίρεση και €1.944.320,00 δικαίωμα προαίρεσης. Το έργο είχε προταθεί για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014 –2020».

Με βάση τα προ ολίγων μηνών δεδομένα, η διαδικασία ανάθεσης της υπόψη σύμβασης βρίσκονταν σε φάση κατακύρωσης. Υπό εξέταση ήταν η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου να εγκριθεί η Απόφαση Κατακύρωσης.