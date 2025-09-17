Παραιτείται ο συνιδρυτής της Ben & Jerry's, Τζέρι Γκρίνφιλντ

Υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία Unilever «φιμώνει» την ελευθερία του brand να εκφράζεται σε κοινωνικά ζητήματα.

Παραιτήθηκε έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια, ο συνιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry's, Τζέρι Γκρίνφιλντ, υποστηρίζοντας ότι η μητρική εταιρεία Unilever «φιμώνει» την ελευθερία του brand να εκφράζεται σε κοινωνικά ζητήματα.

Το επαγγελματικό «έταιρο ήμισυ» του Μπεν Κοέν, σε δήλωσή του αναφέρει ότι «δεν μπορώ πλέον με καθαρή συνείδηση και έπειτα από 47 χρόνια να παραμένω υπάλληλος μίας εταιρείας που σιωπά. Η Ben & Jerry's έχει φιμωθεί από φόβο μην ενοχλήσει εκείνους που έχουν εξουσία».

«Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να υποστηρίζει τα πράγματα στα οποία πιστεύαμε, τότε δεν αξίζει να είναι εταιρεία», πρόσθεσε.

Η απόφασή του, την οποία χαρακτήρισε από τις «πιο δύσκολες και επίπονες» που έχει λάβει, έρχεται μετά από τη συγχώνευση με τη Unilever η οποία αναμενόταν να προστατεύσει την κοινωνική αποστολή του brand. Σημειώνεται ότι όταν η Unilever αγόρασε την εταιρεία το 2000, η Ben & Jerry’s διαπραγματεύτηκε μια λεπτομερή συμφωνία συγχώνευσης για να προστατεύσει το δικαίωμά της να εκφράζει την άποψή της, η οποία περιλάμβανε τη σύσταση ενός ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου για την εποπτεία της κοινωνικής της αποστολής.

Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ της Unilever και του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry’s έχουν επιδεινωθεί και το ΔΣ έχει προσφύγει στα αμερικανικά δικαστήρια κατά της Unilever, κατηγορώντας την για απόπειρες περιορισμού της ελευθερίας του. Η διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών χρονολογείται από το 2021, όταν η Ben & Jerry’s ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνη.

«Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η ίδια η βάση της πώλησής μας στην Unilever, η ανεξαρτησία, έχει χαθεί», αναφέρει ο Γκρίνφιλντ.

«Διαφωνούμε με την άποψη του Τζέρι και έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εποικοδομητική συζήτηση με τους δύο συνιδρυτές σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ισχυρής θέσης της Ben & Jerry's στον κόσμο, η οποία βασίζεται σε αξίες», δήλωσε μέσω mail εκπρόσωπος της Magnum.

Οι Γκρίνφιλντ και Κοέν έχουν εκφράσει την επιθυμία να αγοράσουν ξανά την εταιρεία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Κοέν δήλωσε στο Bloomberg ότι υπάρχει μια ομάδα επενδυτών που είναι «ικανή και έτοιμη» να υποβάλει προσφορά. «Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η Unilever και η Magnum έχουν δηλώσει ότι δεν είναι ανοιχτές σε αυτό», κατέληξε.