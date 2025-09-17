Τα ντεσού του big deal Credia - HSBC Malta

Σημαντικά οφέλη καρπώνεται η Credia Bank, μέσω της εξαγοράς, της HSBC Malta, μετεξελίσσοντας το «story» της, ενισχύοντας σημαντικά τα μεγέθη της και αποκτώντας έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. To deal σε αριθμούς. Badwill, φθηνή καταθετική βάση και κερδοφορία τα άμεσα οφέλη. Γρίφος οι συνέργειες.

Σημαντικά οφέλη καρπώνεται η Credia Bank , μέσω της εξαγοράς, καταρχήν, του 70,03% της HSBC Malta, έναντι 200 εκατ. ευρώ (σε μετρητά) -θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών, με το συνολικό τίμημα να προσεγγίζει τα 286 εκατ. ευρώ- μετεξελίσσοντας το «story» της, ενισχύοντας σημαντικά τα μεγέθη της και αποκτώντας έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα.

Ο συνδυασμός μιας μικρής και με υψηλή συγκέντρωση, αγοράς, όπου οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες (Bank of Valletta, HSBC Malta και APS) κατέχουν μερίδιο 84% και η πρόθεση της HSBC Continental Europe να εγκαταλείψει την περιοχή, πουλώντας τη θυγατρική της με ένα χαμηλό τίμημα και ρίχνοντας αλλού δυνάμεις, αποτέλεσαν ιδανικές συνθήκες για το μέγεθος και την περαιτέρω διεύρυνση της Credia, η διοίκηση της οποίας κινήθηκε άμεσα.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς (λειτουργική συγχώνευση) αναμένεται να τραβήξει χρονικά προς τα τέλη της επόμενης χρονιάς, στο ενδιάμεσο της οποίας προγραμματίζεται η διενέργεια δημόσιας πρότασης, με τη διοίκηση να ξετυλίγει παράλληλα ένα πλέγμα συνεργειών (πιθανώς προς την κατεύθυνση εξορθολογισμού της βάσης κόστους, οργανικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων και ενίσχυσης προμηθειών).

Τι προσθέτει στην Credia η HSBC Malta

Το πέρασμα της HSBC Malta υπό τη σκέπη της Credia, ισχυροποιεί σημαντικά την επαναλαμβανόμενη προ προβλέψεων κερδοφορία κατά 140 εκατ. ευρώ της τελευταίας, ενώ προκύπτει one off όφελος 228 εκατ. ευρώ (badwill - για το 70,03%).

Παράλληλα, η μαλτέζικη τράπεζα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, η οποία διαμορφώνεται στα 6,225 δισ. ευρώ (στοιχεία πρώτου εξαμήνου). Το 75% του συνολικού μείγματος καταθέσεων, είναι χαμηλού κόστους λιανικής, οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν και να αυξηθούν περαιτέρω (υποστηρίζοντας την κερδοφορία) υπό τη «σφραγίδα» της Credia. Με βάση τους υπολογισμούς (σε στατική βάση) οι καταθέσεις της Credia αναμένεται να ξεπεράσουν τα 12,2 δισ. ευρώ με την ένταξη της HSBC Malta, ενώ το ενεργητικό της τράπεζας θα «ψηλώσει» προς τα 15,2 δισ. ευρώ.

Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως η συναλλαγή αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια (ανέρχονταν σε 872,037 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025) και ρευστότητα. Στις αρχές Ιουνίου, η Credia προχώρησε στην έκδοση ομολόγων Tier II και AT1 ύψους 150 και 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που είχε υποχωρήσει στο 11,4% από 14,8% στα τέλη 2024 και υπολείπονταν της ελάχιστης εποπτικής απαίτησης (13,53%).

H ελληνική τράπεζα αποκτά επίσης θέση σε wealth - asset management και bancassurance με τις HSBC Life Assurance (Malta) και HSBC Global AM (Malta) οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στα δύο πεδία. Έτσι, διαφοροποιεί περαιτέρω το μείγμα εσόδων της και ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες.

Ευρύτερα, το χαρτοφυλάκιο δανείων (μεικτά) της HSBC Malta διαμορφώνεται στα 2,821 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά δάνεια λιανικής και κυρίως στεγαστικά. Τα επιχειρηματικά, με βάση στοιχεία εξαμήνου 2025, διαμορφώνονται στα 753,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 45% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντικά περιθώρια υψηλότερης αξιοποίησης της πλεονάζουσας ρευστότητας, τη στιγμή που τα RWAs (σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού) παραμένουν χαμηλά, στα 2,212 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, επηρεαζόμενα από τις μειώσεις των επιτοκίων υποχώρησαν στα 89,843 εκατ. ευρώ, έναντι 106,663 εκατ. ευρώ στο πρώτο μισό του 2024, με την HSBC Malta να δουλεύει με υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) στο 3%, έναντι 2,1% της Credia (στα τέλη του 2024) και χαμηλότερο δείκτη NPE (2,4% έναντι 2,8% για χρήση 2024).

Από την άλλη, περιθώρια βελτιστοποίησης προκύπτουν στη γραμμή κόστους της τράπεζας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 51,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 44,6 στα τέλη 2024. Η HSBC Malta, έκλεισε το εξάμηνο με δείκτη CET1 στο 22,5% και ROTE στο 13,8%.

Χτίζει «story» στο δρόμο διεύρυνσης του free float

Οι παραπάνω κινήσεις διαμορφώνουν ένα νέο ελκυστικό «story», στο οποίο θα στηριχθεί η διοίκηση της Credia στην προσπάθεια να κεντρίσει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας και δη των ξένων θεσμικών. Μάλιστα, «κουμπώνει» ιδανικά με την ανάγκη διεύρυνσης του free float (δέσμευση να μην αλλάξει η σχέση των βασικών μετόχων, η οποία λήγει στις 4 Δεκέμβρη 2025) μέσω πιθανής διενέργειας placement. Η διοίκηση έχει διαβεβαίωσει πως η τράπεζα θα συμμορφωθεί με το κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς - για την ελεύθερη διασπορά - πριν το καλοκαίρι του 2026.