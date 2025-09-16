Google: Επενδύσεις 5 δισ. στερλίνων στη Βρετανία πριν από την επίσκεψη Τραμπ

Νέες επενδύσεις ύψους 5 δισ. λιρών (6,80 δισ. δολάρια) θα πραγματοποιήσει η Google στη Βρετανία, ενόψει της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών και συνεργασιών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας ενός νέου κέντρου δεδομένων κοντά στο Λονδίνο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Google Cloud, το Search, το Maps και το Workspace.

Η επένδυση αυτή ανήλθε στις 5 δισ. στερλίνες (5,78 δισ. δολάρια), με το ποσό αυτό να είναι ικανό να χρηματοδοτήσει «τις δαπάνες επένδυσης, έρευνας και ανάπτυξης» της εταιρείας στη χώρα, στις οποίες περιλαμβάνεται το Google DeepMind (το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της γιγάντιας εταιρείας της Καλιφόρνια).

Στην ανακοίνωση της Google, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναφέρει πως «η επένδυση αυτή αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και στη δύναμη της συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ». Η εταιρεία με μητρική την Alphabet σημείωσε ότι η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 8.250 θέσεις εργασίας ετησίως σε βρετανικές επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση θα θεωρηθεί ως ώθηση για την κυβέρνηση των Εργατικών του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία ελπίζει να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις για να αναζωογονήσει την υποτονική οικονομία και να ανακτήσει τη δυναμική της στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, για μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη, έπειτα από την πρώτη επίσκεψή του το 2019 στη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο. Αναμένονται ανακοινώσεις για επενδύσεις, καθώς και η υπογραφή μιας τεχνολογικής συμφωνίας με το Λονδίνο.

Η επίσκεψη του Τραμπ αναμένεται επίσης να εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο δυτικών συμμάχων. Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα ανακοινωθούν οικονομικές συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αποκαλύψει την Κυριακή επενδύσεις άνω του ενός δισ. λιρών από αμερικανικές τράπεζες στη χώρα.