Εφραίμογλου: Η γυναικεία ηγεσία δεν είναι «ειδική κατηγορία» ηγεσίας

Είναι ηγεσία με τη δική της προστιθέμενη αξία, ανέφερε η Α' αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην εκδήλωση «Γυναίκες και Ηγεσία 4.0 - Εκπαίδευση, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα».

«Κάθε γυναίκα που κατακτά μια ηγετική θέση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αλλαγής. Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις που παίρνει. Είναι το παράδειγμα που δίνει. Είναι το μήνυμα που στέλνει σε μια νέα γενιά κοριτσιών ότι μπορούν κι εκείνες να ηγηθούν, να δημιουργήσουν, να καθορίσουν το μέλλον. Η αύξηση της παρουσίας των γυναικών στην ηγεσία είναι, λοιπόν, απαραίτητη όχι μόνο για να αποκαταστήσουμε μια ιστορική αδικία, αλλά για να χτίσουμε ένα πιο δίκαιο, πιο ισχυρό και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Αυτό ανέφερε η Α' αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στην εκδήλωση «Γυναίκες και Ηγεσία 4.0 - Εκπαίδευση, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», που πραγματοποίηθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ και συνδιοργανώθηκε από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, το ΕΒΕΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και άλλους φορείς.

Η κ. Εφραίμογλου σημείωσε ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, με σημαντικό εργαλείο τη θέσπιση ποσοστώσεων για τη συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, ενώ πρόσθεσε ότι το ΕΒΕΑ, με πλήρη ενσυναίσθηση του ρόλου του, επενδύει με συγκεκριμένες δράσεις στην απαιτούμενη μετάβαση.

«Επενδύουμε σε προγράμματα κατάρτισης και mentoring για γυναίκες επιχειρηματίες, στηρίζουμε νεοφυείς επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες και αναλαμβάνουμε θεσμικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ηγεσίας. Στόχος μας είναι όχι μόνο να ανοίξουμε πόρτες, αλλά και να στηρίξουμε τις γυναίκες ώστε να έχουν τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα δίκτυα που χρειάζονται για να πετύχουν», τόνισε.

Η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ εστίασε «στην πραγματική πρόκληση που είναι να περάσουμε από τη συμμόρφωση στην ουσία. Να μην περιοριστούμε σε αριθμούς, αλλά να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα όπου η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θεωρείται αυτονόητη και όχι εξαίρεση. Η παρουσία γυναικών στην ηγεσία φέρνει μαζί της οφέλη που δεν αποτυπώνονται μόνο σε οικονομικούς δείκτες. Φέρνει ενσυναίσθηση, προσήλωση στη βιωσιμότητα, διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων. Ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σκληροί παράγοντες ανθεκτικότητας που καθορίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η θεσμική στήριξη, από μόνη της, δεν αρκεί και ολοκλήρωσε την ομιλία της επισημαίνοντας: «Χρειάζεται βαθιά αλλαγή νοοτροπίας για να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που ακόμη λειτουργούν ως εμπόδιο, να ενισχυθεί η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να καλλιεργηθεί, από την εκπαίδευση κιόλας, η πεποίθηση ότι η ηγεσία είναι εξίσου δρόμος ανοιχτός για γυναίκες και άνδρες.

Διότι η γυναικεία ηγεσία δεν είναι μια "ειδική κατηγορία" ηγεσίας. Είναι ηγεσία με τη δική της προστιθέμενη αξία. Οι γυναίκες συχνά φέρνουν στην πράξη έναν πιο συμμετοχικό, πιο ανθρώπινο τρόπο διοίκησης, που συνδυάζει αποφασιστικότητα με ενσυναίσθηση. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ισότητας. Είναι και θέμα ανταγωνιστικότητας για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Από τη δική μου εμπειρία, γνωρίζω ότι ο δρόμος δεν είναι πάντα εύκολος. Χρειάζεται επιμονή, θάρρος και ανθεκτικότητα. Αλλά γνωρίζω, επίσης, ότι κάθε γυναίκα που φτάνει σε ηγετική θέση ανοίγει έναν δρόμο για τις επόμενες. Και αυτή είναι μια ευθύνη που δεν πρέπει να την ξεχνάμε».

Εν τω μεταξύ, σε άλλη εκδήλωση του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ για την καινοτομία, στον χαιρετισμό της, η αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η καινοτομία ως οικοσύστημα που συνδέει επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές και νέους δημιουργούς «μπορεί να δώσει στην ελληνική οικονομία τα εφόδια για να είναι όχι μόνο ανταγωνιστική, αλλά και πρωτοπόρος σε διεθνές επίπεδο».

Σε αυτήν την κατεύθυνση, συνέχισε η κ. Εφραίμογλου, το ΕΒΕΑ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο: Στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα από τη θερμοκοιτίδα του, ενισχύει τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δημιουργεί δίκτυα εξωστρέφειας και συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που ανοίγουν νέους δρόμους για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ