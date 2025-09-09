Εγένετο Anglo Teck - Αλλάζει ο κλάδος της εξόρυξης με νέο «κολοσσό» 50 δισ. δολαρίων

Mega - deal δεκαετίας στην εξόρυξη με την Anglo American να συγχωνεύεται με την Teck και να δημιουργούν νέο ισχυρό παίκτη στην αγορά.

Σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο εξόρυξης εδώ και πάνω από μια δεκαετία προχωρά η Anglo American που συμφώνησε να εξαγοράσει την καναδική Teck Resources, με τη συγχώνευση να δημιουργεί έναν κολοσσό άνω των 50 δισ. δολαρίων. Οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν το 62,4% της νέας εταιρείας από τη συγχώνευση, ενώ οι κάτοχοι τίτλων της Teck θα ελέγχουν το 37,6%, με το deal να αντιπροσωπεύει premium 17% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της καναδικής επιχείρησης τη Δευτέρα.

Η Anglo θα καταβάλει επίσης στους επενδυτές της ένα ειδικό μέρισμα 4,5 δισ. δολαρίων πριν από τη συγχώνευση, η οποία εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Η μετοχή της Teck έχει βυθιστεί 20% στο χρηματιστήριο του Τορόντο το 2025 έχει αγοραία αξία περίπου 17,2 δισ. δολαρίων, όμως «ξεσπά» με ράλι άνω του 20% στις σημερινές συναλλαγές ενώ ο τίτλος της Anglo σημειώνει άνοδο έως και 8,5% στο Λονδίνο, ενισχύοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 39,5 δισ. δολάρια.

Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών εγκρίνουν ομόφωνα τη συμφωνία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo, Ντάνκαν Γουάνμπλαντ θα ηγηθεί της νέας εταιρείας, ενώ ο CEO της Teck, Τζόναθαν Πράις, θα είναι αναπληρωτής. Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Anglo Teck και θα έχει την έδρα της στο Βανκούβερ, ενώ οι κύριες δραστηριότητές της θα γίνονται στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Και οι δύο εταιρείες έχουν προσεγγιστεί από μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξόρυξης τα τελευταία χρόνια: Η Anglo απέκρουσε μια απόπειρα 49 δισ. δολαρίων από τον Όμιλο BHP πέρυσι, ενώ η Glencore προσπάθησε ανεπιτυχώς να αγοράσει την Teck το 2023. Το ορυχείο-ναυαρχίδα της Teck είναι το έργο χαλκού Quebrada Blanca 2 στη Χιλή. Η Anglo κατέχει μερίδιο στο γειτονικό ορυχείο Collahuasi, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγής και των κερδών συνδυάζοντας τις δύο δραστηριότητες.

Η νέα εξέλιξη με την διαφαινόμενη συνδυασμένη εταιρεία θα μπορούσε επίσης να ωθήσει άλλους ανταγωνιστές σε δράση. Η Teck, η οποία ελέγχεται από την ιδρυτική οικογένεια Kίβιλ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου λόγω των ελκυστικών περιουσιακών στοιχείων χαλκού που διαθέτει, ενώ ο μεγαλύτερος μέτοχός της είναι η China Investment.

Η συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση της καναδικής κυβέρνησης, σε μια εποχή που ο χαλκός και άλλα κρίσιμα ορυκτά θεωρούνται ολοένα και πιο στρατηγικά από κράτη σε όλο τον κόσμο. Η Οτάβα διεμήνυσε από το 2024 ότι θα εγκρίνει ξένες εξαγορές μεγάλων καναδικών μεταλλευτικών εταιρειών που εμπλέκονται στην παραγωγή κρίσιμων ορυκτών μόνο «στις πιο εξαιρετικές περιπτώσεις».