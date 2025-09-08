Η Space X εξαγοράζει την EchoStar έναντι 17 δισ. δολαρίων

Στην εξαγορά ασύρματου φάσματος έναντι 17 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές από την EchoStar του Τσάρλι Έργκεν, προχωρά η Space X ιδιοκτήτρια του δορυφορικού δικτύου Starlink.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Space X μέσα από τη συμφωνία αποκτά άδειες φάσματος AWS-4 και H-block καταβάλλοντας έως 8,5 δισ. δολάρια σε μετοχές και το υπόλοιπο ποσό σε μετρητά.
Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της EchoStar ενισχύεται σχεδόν 15% στις συναλλαγές της Δευτέρας στη Wall Street. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να αποπληρώσει μέρος του χρέους της αλλά και προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες ανάπτυξής της. Παράλληλα, η SpaceX ανέλαβε την υποχρέωση να αποπληρώσει συνολικά 2 δισ. δολαρίων σε τόκους από τα χρέη της EchoStar έως τον Νοέμβριο του 2027.
Οι δορυφορικοί πάροχοι όπως η SpaceX που επιδιώκουν να παρέχουν υπηρεσίες δορυφορικής κινητής τηλεφωνίας συνήθως πρέπει να συνεργάζονται με τουλάχιστον μία επίγεια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η SpaceX έχει επί του παρόντος συνεργασία με την T-Mobile, αλλά με την απόκτηση αυτού του φάσματος της επιτρέπεται να προσφέρει τις υπηρεσίες της απευθείας σε συσκευές με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.